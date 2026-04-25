U albanskom primorskom gradu Valona uhapšen je makedonski državljanin koji je iznajmljeni stan pretvorio u "bazu droge", javila je danas agencija MIA.

"Policija u Valoni rešila je slučaj distribucije droge, nakon operacije koju su sproveli specijalisti za istragu narkotika. Uhapšen je makedonski državljanin B.L. (53), koji je iznajmio stan u kom ječuvao i pripremao drogu, kokain i marihuanu, u manja pakovanja", navodi se u saopštenju policije.

Tokom pretresa, policija je u stanu, kako se navodi, pronašla značajnu količinu kokaina i marihuane, elektronsku vagu i nekoliko mobilnih telefona, za koje se sumnja da su korišćeni u ilegalnim aktivnostima.

U akciji su uhapšeni i albanski državljani A. I. (31) iz Valone i K. A. (27) iz Berata, koji će isto biti optuženi pred sudom u Valoni za krivično delo "proizvodnja i prodaja opojnih droga".