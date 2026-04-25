Gosti jednog prestižnog hotela u Zimbabveu su tokom svog boravka doživeli scenu kao iz filma strave i užasa, kada je neočekivani posetilac ušao u zgradu i "prošetao" se hotelskim lobijem.

Naime, kako navode strani mediji ogromni nilski krokodil— gmizavac dugačak preko 3,60 metara — ušetao je u hotel oko petnaest minuta do pet, a zatim se nagnuo na kuhinjski pult, očigledno u potrazi za ranom užinom.

Ova poseta je izazvala veliku uzbunu među prisutnima, a kako se dodaje, hotel se nalazi samo nekoliko metara od reke Zambezi, gde krokodili nisu retkost.

Reagovao i hotel!

Operateri hotela su incident prihvatili sa humorom

- Izgleda da je želeo da proveri zašto je sobna usluga kasnila - rekli su uz namigivanje.

Rendžeri i stručnjaci za divlje životinje su na kraju uspeli da uhvate krokodila i bezbedno ga transportuju, a dodaje se da niko nije povređen.

Poruka hotela budućim gostima: "Ovo je Zambezi – ovde divlje zaista znači divlje."