KAO IZ LOŠEG VICA! Zver dugačka skoro 4 metra ZAPREPASTILA goste hotela! Nonšalantno "prošetao" lobijem i pravac KUHINJA, zaposleni reagovali HUMOROM (VIDEO)
Gosti jednog prestižnog hotela u Zimbabveu su tokom svog boravka doživeli scenu kao iz filma strave i užasa, kada je neočekivani posetilac ušao u zgradu i "prošetao" se hotelskim lobijem.
Naime, kako navode strani mediji ogromni nilski krokodil— gmizavac dugačak preko 3,60 metara — ušetao je u hotel oko petnaest minuta do pet, a zatim se nagnuo na kuhinjski pult, očigledno u potrazi za ranom užinom.
Ova poseta je izazvala veliku uzbunu među prisutnima, a kako se dodaje, hotel se nalazi samo nekoliko metara od reke Zambezi, gde krokodili nisu retkost.
Reagovao i hotel!
Operateri hotela su incident prihvatili sa humorom
- Izgleda da je želeo da proveri zašto je sobna usluga kasnila - rekli su uz namigivanje.
Rendžeri i stručnjaci za divlje životinje su na kraju uspeli da uhvate krokodila i bezbedno ga transportuju, a dodaje se da niko nije povređen.
Poruka hotela budućim gostima: "Ovo je Zambezi – ovde divlje zaista znači divlje."
