Američki predsednik Donald Tramp obratio na konferenciji za medije nakon pucnjave u vašingtonskom hotelu "Hilton", u kojem su on i prva dama Melanija Tramp, priredili tradicionalnu večeru za izveštače iz Bele kuće.

On je kazao je ovo iskustvo bilo "traumatično" za njegovu suprugu i da je Melanija "odmah" znala šta se dešava kada su pucnji odjeknuli.

Predsednik SAD je dodao da u početku nije želeo da ode.

Foto: screenshot YT/NBCNews

- Borio sam se iz sve snage da ostanem - rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući i dodao da mu je ipak rečeno da je protokol zahtevao da odu jer nije bilo jasno da li je u pitanju bio usamljeni napadač ili više njih.

Foto: screenshot YT/NBCNews

Šef Bele kuće je kazao da su naoružanog muškarca, koji je kod sebe imao više komada različitog oružja, savladali "veoma hrabri pripadnici" Tajne službe.

Američki predsednik Donald Tramp obratio se nakon pucnjave na večeri s izveštačima iz Bele kuće koja se desila u vašingtonskom hotelu "Hilton"

Osumnjičeni je uhapšen i identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji.

Na snimku trenutka kada se začuju pucnji vidi se uplašeno lice Melanije Tramp koja se potom spušta ispod stola, a agenti Tajne službe grabe američkog predsednika i oboje ih evakuišu iz sale.

