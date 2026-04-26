Američki predsednik Donald Tramp obratio na konferenciji za medije nakon pucnjave u vašingtonskom hotelu "Hilton", u kojem su on i prva dama Melanija Tramp, priredili tradicionalnu večeru za izveštače iz Bele kuće.

On je kazao je ovo iskustvo bilo "traumatično" za njegovu suprugu i da je Melanija "odmah" znala šta se dešava kada su pucnji odjeknuli.

Predsednik SAD je dodao da u početku nije želeo da ode.

Foto: screenshot YT/NBCNews

- Borio sam se iz sve snage da ostanem - rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući i dodao da mu je ipak rečeno da je protokol zahtevao da odu jer nije bilo jasno da li je u pitanju bio usamljeni napadač ili više njih.

Šef Bele kuće je kazao da su naoružanog muškarca, koji je kod sebe imao više komada različitog oružja, savladali "veoma hrabri pripadnici" Tajne službe.

Foto: Alex Brandon/AP, Jose Luis Magana/FR159526 AP, Tom Brenner/FR117851 AP

Osumnjičeni je uhapšen i identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji.