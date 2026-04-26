"OVO JE BILO TRAUMATIČNO ISKUSTVO ZA MELANIJU" Pogledajte trenutak kada prva dama SAD začuje pucnje i spušta se ispod stola, odmah dolazi Tajna služba (VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp obratio na konferenciji za medije nakon pucnjave u vašingtonskom hotelu "Hilton", u kojem su on i prva dama Melanija Tramp, priredili tradicionalnu večeru za izveštače iz Bele kuće.
On je kazao je ovo iskustvo bilo "traumatično" za njegovu suprugu i da je Melanija "odmah" znala šta se dešava kada su pucnji odjeknuli.
Predsednik SAD je dodao da u početku nije želeo da ode.
- Borio sam se iz sve snage da ostanem - rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući i dodao da mu je ipak rečeno da je protokol zahtevao da odu jer nije bilo jasno da li je u pitanju bio usamljeni napadač ili više njih.
Šef Bele kuće je kazao da su naoružanog muškarca, koji je kod sebe imao više komada različitog oružja, savladali "veoma hrabri pripadnici" Tajne službe.
Osumnjičeni je uhapšen i identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji.
Na snimku trenutka kada se začuju pucnji vidi se uplašeno lice Melanije Tramp koja se potom spušta ispod stola, a agenti Tajne službe grabe američkog predsednika i oboje ih evakuišu iz sale.
