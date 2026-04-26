Dramatične scene sa Večere dopisnika Bele kuće u Vašingtonu i dalje izazivaju šok, a novi detalji dodatno razjašnjavaju trenutke panike nakon navodne pucnjave.

Posebnu pažnju privukla je analiza razgovora pomoću čitača usana, koja navodno otkriva šta se dešavalo u trenutku kada je obezbeđenje reagovalo, prenosi Metro.

Snimci hapšenja napadača u hotelu u Vašingtonu u kojem je američki predsednik Donald Tramp organizovao večeru za izveštače iz Bele kuće i evakuacija njegovih saradnika iz sale Foto: screenshot X

Prema forenzičarki za čitanje sa usana Nikol Hikling, jedan od telohranitelja je prišao potpredsedniku SAD Džej Di Vensu i navodno viknuo: "Trči, j***no trči!".

Vens je, prema istoj analizi, delovao zbunjeno i odgovorio: "Šta se događa? Idem", nakon čega su ga agenti Tajne službe brzo izveli iz dvorane hotela Hilton.

Snimci prikazuju kako su agenti izveli potpredsednika dok je u sali nastajao haos. Istovremeno, obezbeđenje je pojurilo ka bini kako bi zaštitilo predsednika Donalda Trampa, njegovu suprugu Melaniju i ostale visoke zvaničnike.

Zvanične informacije navode da je napadač bio naoružan sačmarom, pištoljem i noževima, te da je pokušao da probije bezbednosni punkt u blizini dvorane. Identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31) iz Kalifornije.

Kol Tomas Alen, napadač koji je pucao na Trampovoj gala večeri u Vašingtonu Foto: Printscreen, screenshot Truth/realDonaldTrump

Tramp je kasnije izjavio da je u prvi mah pomislio da je pao poslužavnik, dok je Melanija, kako je rekao, odmah prepoznala da se radi o ozbiljnoj pretnji.

- Čuo sam buku i mislio da je pao poslužavnik. Melanija je odmah shvatila da je to loš zvuk - rekao je Tramp, dodajući da je iskustvo bilo traumatično.

U trenutku incidenta, predsednik, prva dama i potpredsednik su se sklonili ispod stola, nakon čega su ih agenti evakuisali iz dvorane. U sukobu je ranjen i jedan policajac, koji je, prema navodima, preživeo zahvaljujući pancirnom prsluku.

(Kurir.rs/Metro)

