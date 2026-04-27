Predsednik Amerike Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp evakuisani su u subotu uveče sa godišnje večere izveštača iz Bele kuće, pošto je prijavljena pucnjava. Američka Tajna služba potvrdila je da u "incidentu sa pucnjavom" nije bilo povređenih, kao i da je jedna osoba privedena. Osumnjičeni je kasnije identifikovan kao 31‑godišnji Kol Tomas Alen.

Motivi osumnjičenog napadača i dalje se istražuju, ali preliminarni nalazi ukazuju na to da su njegove meta bili zvaničnici Trampove administracije, verovatno i sam predsednik. O samom incidentu, za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji, govorili su Aleksandar Đuričić, politički analitičar, Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti i Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji.

- Svi su svesni da je Amerika ušla u duboku političku polarizaciju i to nije novo još od 2015. godine odnosno još od kada je Donald Tramp najavio svoju prvu kandidaturu, ovo su posledice te polarizacije i retorike medija i aktivističkih organizacija. Stanje u Americi po pitanju Trampa i njegove politike je takođe polarizovano i nažalost vidimo da sada imamo 10 atentata koji su pokušani na njega - objasnio je Đuričić i dodao:

- To je ukoliko brojimo od samog početka ali ovo je 3. najozbiljniji pokušaj. Hvala bogu, nije došlo do krvoprolića a pogođeni policajac koji je deo tajne službe, hvala bogu, nije povređen. Moglo je biti veoma loše, čudno je što je čitav lanac komande bio prisutan a to se retko dešava. Obično se izostavi nekoliko zvaničnika, u ovom slučaju, međutim, bili su svi tu - rekao je Đuričić.

Obezbeđenje napravilo propust

Kako kaže Milojević, poslovi obezbeđenja nisu samo "ono što ljudi vide", oni su zapravo 90% priprema i prevencija kako ne bi došlo do nečega neželjenog.

- Mi unapred imamo razrađen plan koji bi iskoristili ako na primer dođe do pucnjave ispred kamera, na televiziji. Znamo gde je sigurna soba, kojim putem vas evakuišemo, šta ukoliko vam pozli ili se onesvestite, kako se pruža prva pomoć... Postoji jedna detaljna lista napravljena ranije po kojoj se sve radi. Video sam da su neki naši ljudi pisali da je ovaj hotel uklet zato što je u njemu Regan upucan pre 45. godina, nije uklet - kaže Milović.

On navodi da ima ogromno poštovanje za njihove službe ali smatra i da su pogrešili u nekim stvarima tokom ove situacije.

- Vi ne možete da imate toliko okupljanje u hotelu, imali su propust, loše je određena priprema za sam dolazak Donalda Trampa.Ne možete da dozvolite da dođe do pucnjave na samo nekoliko metara od njega. Šta da je taj čovek imao eksploziv ili da je pucala grupa bivših specijalaca a ne amater? Ako uzmemo u obzir činjenicu da je Trampova administracija ušla u ozbiljne sukobe, razmislite ko sve bi mogao da bude nalogodavac - objašnjava Milović.

"Amerika se opustila"

- Imam utisak kao da se Amerika opustila, nešto se tamo definitivno događa jer vi imate situaciju da ko god da stigne, puca na Američke predsednike ili na njihove bliske saradnike, podsećam na Kirkovo ubistvo. U ovoj situaciji sa sigurnošću možemo tvrditi da je došlo do propusta i to u onoj fazi koja se zove obaveštajna i kontraobaveštajna. Tramp nije odlučio da održi večeru za 1000 ljudi juče, to se zna mesecima unapred - tvrdi Spasić i dodaje:

- Sve moguće službe su bile na toj večeri, imate i nacionalnu službu i gradsku, mešovitu i privatnu i tako dalje. Kada su bile pripreme za ovu večeru, pravili su se spiskovi i znalo se ko će sve doći. Onima koji su dolazili su se proveravali i deda i baba ali objekat u kojem se ovo dogodilo, nije bio obaveštajno pokriven. Atentator je navodno već 4-5 dana bio u tom hotelu bez ikakvih provera. On je sam rekao da je najlaganije prošao tu, ako je on uspeo, kako onda pravi teroristi mogu proći - rekao je on.

