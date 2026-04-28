Uprkos razlici od sedam godina, sestre Sabah i Saima Kan bile su toliko bliske da su komšije mislile da su bliznakinje. Bile su nerazdvojne i sve su radile zajedno – od odlaska u kupovinu do preuzimanja Saimine dece iz škole. Živele su pod istim krovom sa svojim roditeljima, u mirnoj i urednoj porodičnoj kući u engleskom gradu Luton.

Međutim, iza te idilične slike krila se mračna tajna. Sabah (27) potajno je mrzela svoju stariju sestru, čeznući za onim što je Saima (34) imala - njenim suprugom, taksistom Hafizom Rehmanom.

Sabah i Hafiz su započeli četvorogodišnju aferu. Par bi se kradomice sastajao u njegovom automobilu, pa čak i u samoj porodičnoj kući dok je Saima bila na poslu. Kada je Hafiz konačno pokušao da prekine ovu vezu, Sabah je skovala monstruozan plan da ubije sestru i zadrži ga samo za sebe.

Neuspela magija i brutalno ubistvo

Sabah je prvo platila 5.000 funti jednom vraču iz Pakistana da baci kletvu na njenu sestru. Kada je taj naivni plan propao, odlučila je da preuzme stvar u svoje ruke i sama joj presudi.

Jedne večeri, namamila je Saimu da ranije dođe s posla i napala je kuhinjskim nožem čim je kročila u hodnik. Sabah ju je izbola 68 puta, sa takvom svirepošću da joj je gotovo odrubila glavu.

Kada je buka probudila Saimino četvoro usnule dece, jedno od njih je iz sobe povikalo: "Tetka, da li to ubijaš miša?"

Kada je policija stigla, Sabah je tvrdila da je njena sestra brutalno ubijena tokom pljačke koja je pošla po zlu. Ipak, detektivi i porota su ubrzo prozreli njenu prevaru, a Sabah je osuđena na doživotnu robiju zbog jezivog zločina.

Gde je danas Hafiz, čovek iz centra ljubavnog trougla?

Deset godina kasnije, Saimini i Sabahini roditelji i dalje žive u istoj kući, ali odbijaju da govore o porodičnoj tragediji. S druge strane, postavlja se pitanje šta se dogodilo sa muškarcem zbog kojeg je ubistvo počinjeno.

Iako je na sudu i tokom izjavljivanja saučešća izigravao ožalošćenog muža, Dejli mejl otkriva da Hafiz nije dugo tugovao.

Vratio se u svoje rodno selo Gulpur u Kašmiru, gde se na intimnoj ceremoniji oženio drugom ženom. Ubrzo ju je doveo u Luton, gde su u međuvremenu dobili dvoje dece.

Izvor navodi da ga je šira porodica odbacila zbog neverstva. Ipak, i dalje ga često viđaju kako dovozi decu koju ima sa Saimom u posetu babi i dedi,u istu kuću u kojoj im je majka ubijena. Hafiz se nikada ne usuđuje da uđe na posed. Umesto toga, parkira automobil niz ulicu.

- Posle svega što se desilo, on više nije omiljen u porodici. Saima i Hafiz su poticali iz iste šire porodice, što je dodatno zakomplikovalo situaciju i dovelo do toga da se rodbina potpuno distancira od njega - rekao je jedan porodični prijatelj.

Noć kada se sve promenilo

23. maja 2016. godine, Saimini i Sabahini roditelji su se zajedno sa Hafizom vratili sa jedne sahrane oko 23 časa, zatekavši prizor poput onog iz horor filma. Najstarija ćerka ležala je mrtva u lokvi krvi, dok je Sabah bila nepovređena, ali potpuno prekrivena sestrinom krvlju.

Tvrdila je da se tuširala i da je, po izlasku iz kupatila, zatekla sestru beživotnu. U početku niko nije sumnjao u nju, bilo je nezamislivo da bi ona naudila Saimi.

- Probudio me je vrisak njihove majke. Kada smo izašli napolje, bolničari su već stigli. Sabah me je tada čak zamolila da uđem u kuću i proverim da li su deca dobro. Delovala je potpuno smireno, kao da se ništa nije desilo. Taj stepen pribranosti nije bio normalan - prisetio se komšija koji živi u istoj ulici.

Kako su laži razotkrivene

Istina je brzo isplivala na površinu. Sabah je sestru ubila kuhinjskim nožem koji je kupila u Tesku samo dan ranije. Krvavu odeću i oružje ugurala je u kesu za đubre i sakrila ih ispod kartonskih kutija u svojoj sobi, gde su ih detektivi ubrzo pronašli.

Tokom istrage, mračni detalji afere izašli su na videlo: Hafiz je odbijao da koristi kontracepciju, te je Sabah ostala trudna tokom afere i bila primorana na abortus kako ne bi bila otkrivena.

Hafiz nije planirao da ostavi suprugu, ali Sabah ga je želela "isključivo za sebe". Kada je predložio da se on, Saima i deca isele iz porodične kuće kako bi se distancirao od Sabah, ona je shvatila da mora da ukloni sestru.

Jezive pretrage na internetu

U besnim porukama, nazivala je Saimu "kučkom" i obećavala Hafizu da će joj "iščupati srce". Pretraživala je internet tražeći pojmove poput otrovne zmije, kako unajmiti ubicu i 16 koraka kako ubiti nekoga i ne biti uhvaćen.

Svetla u kući su te noći bila ugašena tačno osam minuta, tokom kojih je Sabah divljački napala sestru. Da bi prikrila zločin, razbila je prozor, glumeći provalu. Na snimcima sa policijske kamere (bodycam) videlo se kako neubedljivo objašnjava da se isekla na srču dok je pokušavala da "zaustavi krvarenje" svojoj sestri.

Presuda bez kajanja

Tokom suđenja, Hafiz je pokušao da umanji svoju ulogu, tvrdeći da je četiri godine bio prisiljavan na odnose. Ipak, advokat odbrane je otkrio da se on čak raspitivao da li je po islamu dozvoljeno oženiti snaju, i da su nastavili da imaju odnose sve do nekoliko dana pred ubistvo.

Na sudu je rečeno da je Sabah bila "usamljena osoba sa istorijom mentalnih problema". Iako je odbrana tvrdila da će je kajanje pratiti do kraja života, ona nije pokazala apsolutno nikakve emocije kada je osuđena na doživotni zatvor sa minimalnom kaznom od 22 godine.