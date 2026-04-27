Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na Truth Social-u posle šale Džimija Kimela o Melaniji Tramp, koju je izgovorio dva dana pre pucnjave na večeri dopisnika Bele kuće u hotelu Hilton.

Tramp je nazvao Kimela neuspešnim komičarem i zahtevao da ga Dizni i ABC odmah otpuste.

Tramp: „Ovo je potpuno preterano“

„Vau, Džimi Kimel, koji nije nimalo smešan, što dokazuju njegove užasne televizijske gledanosti, dao je izjavu u svojoj emisiji koja je zaista šokantna“, tvitovao je Tramp.

„Prikazao je lažni snimak prve dame Melanije i našeg sina Barona, kao da zapravo sede u njegovom studiju i slušaju ga kako govori, što nisu i nikada neće biti“, dodao je.

Tramp je potom citirao Kimelovu šalu o Melaniji. „Onda je rekao: 'Naša prva dama Melanija je ovde. Pogledajte Melaniju, tako je lepa. Gospođo Tramp, imate sjaj buduće udovice'“.

Dan kasnije, rekao je Tramp, „ludak je pokušao da uđe u salu za dopisnike Bele kuće, naoružan sačmaricom, pištoljem i mnogim noževima“. Dodao je da je napadač bio tamo „iz veoma očiglednog i zlokobnog razloga“.

Kimel u emisiji parodirao večeru dopisnika Bele kuće i prikazao lažni snimak prve dame Melanije Tramp i njihovog sina Barona, kao da sede u studiju i slušaju njegov monolog.

Melanija je ranije prozivala Kimela

Tramp tvrdi da Melanija i Baron nisu bili tamo i da nikada ne bi ni bili. Melanija Tramp je takođe kritikovala Kimela zbog iste šale, nazivajući njegove izjave „mržljivim i nasilnim“. Pozvala je Ej-Bi-Si da odgovori na ono što je nazvala njegovim „neprihvatljivim ponašanjem“.

Melanija Tramp na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

U subotu je na večeri dopisnika Bele kuće došlo do pucnjave, ali Tramp i Melanija nisu povređeni. Prema informacijama, osumnjičeni, Kol Tomas Alen, savladan je u blizini stepenica koje vode do sale u kojoj se održavala večera.

U objavi, Tramp se zahvalio ljudima koji su, kako tvrdi, ogorčeni Kimelovim „gnusnim pozivom na nasilje“. Rekao je da obično ne bi reagovao na ono što je Kimel rekao, ali da je ovo „daleko preterano“.

„Cenim što je toliko ljudi ogorčeno Kimelovim odvratnim pozivom na nasilje i normalno ne bih reagovao ni na šta što je rekao, ali ovo je potpuno preterano. Džimija Kimela bi trebalo odmah da otpuste Dizni i Ej-Bi-Si“, rekao je Tramp.