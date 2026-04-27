Meksičke specijalne snage uhapsile su Audiasa Floresa, poznatog kao "El Žardinero", jednog od glavnih komandanata moćnog kartela Halisko Nova Generacija.

On je uhapšen u zapadnoj državi Najarit, izjavio je ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč, preneo je Reuters.

Flores, regionalni komandant koji je kontrolisao velike delove teritorije narko kartela duž pacifičke obale Meksika, smatran je potencijalnim naslednikom Nemesio Oseguera, poznatog kao "El Menčo", koji je vodio kartel i ubijen je u bezbednosnoj operaciji u februaru.

"Za njim postoji poternica u Meksiku i takođe ga traže američke vlasti radi izručenja", rekao je Garsija Harfuč u objavi na mreži X.

"Vlada SAD je nudila nagradu od 5 miliona dolara za njegovo hapšenje".