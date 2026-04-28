Iran nudi zemljama svoje iskustvo o tome "kako pobediti Ameriku".

Alijansa je poznata kao platforma za zemlje da razgovaraju o alternativama zapadnim blokovima, a među učesnicima su Kina, Rusija i njihovi evroazijski susedi, kao i Indija.

Prema izjavama koje su preneli državni mediji, Reza Talaei-Nik je rekao kolegama da je Iran "spreman da podeli svoje odbrambene vojne kapacitete sa nezavisnim zemljama, posebno sa državama članicama Šangajske organizacije za saradnju".

- Spremni smo da podelimo svoje iskustvo u pobedi nad Amerikom sa drugim članicama organizacije - dodao je zamenik ministra odbrane.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePlanetaUKRAJINA PONOVO NAPALA TUAPSE! Apokaliptične scene u ruskoj rafineriji, oblaci crnog dima POTPUNO PREKRILI NEBO, prizori STRAVE i UŽASA iznad luke (FOTO/VIDEO)
rafinerija.jpg
Planeta"AKO PUTIN TO URADI, ZBRISAĆE SVE..." Čitač sa usana otkrio šta je Tramp rekao kralju Čarlsu! Nadrealan razgovor ispred Bele kuće: Monarh ga "PRESEKAO"
x04 EPA Yuri Gripas Pool.jpg
Planeta"IRANSKE VLASTI PONIZILE ČITAVU AMERIČKU NACIJU" Merc nikada oštriji prema Trampovim pregovaračkim veštinama, dok Teheran traži izlaz preko Rusije (FOTO)
x05 AP Mark Schiefelbein.jpg
PlanetaRUSKA SUPERJAHTA PROŠLA KROZ ORMUSKI MOREUZ UPRKOS POMORSKOJ BLOKADI! Luksuzna grdosija ima heliodrom i podmornicu, a iza svega stoji milijarder blizak Putinu
Printscreen X.jpg