Iran nudi zemljama svoje iskustvo o tome "kako pobediti Ameriku".

Alijansa je poznata kao platforma za zemlje da razgovaraju o alternativama zapadnim blokovima, a među učesnicima su Kina, Rusija i njihovi evroazijski susedi, kao i Indija.

Prema izjavama koje su preneli državni mediji, Reza Talaei-Nik je rekao kolegama da je Iran "spreman da podeli svoje odbrambene vojne kapacitete sa nezavisnim zemljama, posebno sa državama članicama Šangajske organizacije za saradnju".

- Spremni smo da podelimo svoje iskustvo u pobedi nad Amerikom sa drugim članicama organizacije - dodao je zamenik ministra odbrane.