Zamenik ministra odbrane Irana učestvuje danas na sastanku ministara odbrane Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu.
"HOĆETE DA POBEDITE AMERIKU? NAUČIĆEMO VAS" Iranci spremni da otkriju svoja "iskustva" sa savezničkim zemljama
Iran nudi zemljama svoje iskustvo o tome "kako pobediti Ameriku".
Alijansa je poznata kao platforma za zemlje da razgovaraju o alternativama zapadnim blokovima, a među učesnicima su Kina, Rusija i njihovi evroazijski susedi, kao i Indija.
Prema izjavama koje su preneli državni mediji, Reza Talaei-Nik je rekao kolegama da je Iran "spreman da podeli svoje odbrambene vojne kapacitete sa nezavisnim zemljama, posebno sa državama članicama Šangajske organizacije za saradnju".
- Spremni smo da podelimo svoje iskustvo u pobedi nad Amerikom sa drugim članicama organizacije - dodao je zamenik ministra odbrane.
(Kurir.rs/Index)
