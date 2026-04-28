Slušaj vest

Naoružani napadač pucao je danas na dva mesta u centru Atine, kod kancelarije za socijalno osiguranje i zgrade suda kada je ranjeno nekoliko osoba, objavile su grčke vlasti.

U toku je potraga za napadačem koji je, prema izveštajima grčkih medija, muškarac stvar 89 godina.

Policija je saopštila da je osumnjičeni naoružan puškom prvo otvorio vatru kod kancelarije socijalnog osiguranja u centru Atine, i ranio jednog zaposlenog.

Policija koja je stigla na mesto napada pružila je pomoć ranjenoj osobi ali napadač je prethodno pobegao.

Sumnja se da je isti taj napadač kasnije pucao u prizemlju zgrade suda u Atini, gde je ranjeno nekoliko osoba, saopštila je policija koja je dodala da su našli pušku.

Snimci državne televizije ERT Njuz pokazuju osoblje hitne pomoći kako prenosi najmanje troje ljudi iz suda do kola hitne pomoći.

Nije jasan motiv napada.

ERT je javio da je napadač navodno bacao koverte sa dokumentima na pod posle pucanja u sudu, i rekao da je to razlog za njegovo delovanje.

Nasilje sa upotrebom oružja je relativno retko u Grčkoj. Dozvoljeno je posedovanje oružja ali je to strogo regulisano, piše agencija AP.