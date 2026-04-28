Dodao je da države koje podržavaju svoj suverenitet u ključnim oblastima igraju važnu ulogu o ovoj arhitekturi.

Vladimir Putin je u video obraćanju učesnicima foruma Otvoreni dijalog poručio da dosadašnji pristupi, kao i ustaljene norme i pravila poslovnog života i međunarodnih odnosa, postepeno gube snagu, između ostalog i zbog postupaka zapadnih država koje gube svoje liderske pozicije.

Prema njegovim rečima, svi elementi globalnog rasta, od ekonomije i finansija do tehnologije i demografije, se nepovratno menjaju i trenutno se oblikuje multipolarna arhitektura globalnog razvoja, piše RIA Novosti.

Istakao je da nijedna država ne može da se razvija sama, na račun drugih zemalja ili na njihovu štetu.

- Model globalnog razvoja biće održiv i pravedan samo ako se zasniva na principima jednakosti i međusobnog poštovanja i uzima u obzir interese svih zemalja - dodao je Putin.

Nacionalni centar "Rusija" od 27. do 29. aprila je domaćin foruma Otvorenog dijaloga "Budućnost sveta: Nova platforma za globalni rast".