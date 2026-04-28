Tragikomična situacija dogodila se u Meksiku, nakon što je tridesetogodišnja Gresija Gvadalupe Orantes Mendoza nestala 12. aprila ove godine.

Od nje danima nije bilo ni traga ni glasa, međutim, sve je poprimilo i bizarni momenat.

Potraga za nestalom ženom u Meksiku je navodno bila otežana nakon što je policija koristila jako filtrirane fotografije sa društvenih mreža za njeno upozorenje o nestaloj osobi.

Zbog toga je ljudima bilo teško da prepoznaju Gresiju Gvadalupe Orantes Mendozu, koja je nestala u Čijapasu, u Meksiku, 12. aprila 2026. godine.

Apel o njenom nestanku izazvao je smeh, jer je korišćena neka njena žestoko flitrirana fotografija sa društvenih mreža, zbog čega je čak morala da se oglasi i meksička policija.

Meštani i volonteri su primetili da posteri uopšte ne liče na nju u stvarnom životu, što je vizuelnu identifikaciju učinilo gotovo nemogućom.

Fotografija koju je policija koristila za potragu za nestalom Gresijom Foto: Društvene Mreže

Srećom, pronađena je živa nekoliko dana kasnije na autoputu koji povezuje Okozokoautlu sa Hikipilasom. Zvaničnici nisu objavili sve detalje o okolnostima njenog nestanka ili kako je pronađena, ali važno je da je bezbedna i zdrava.