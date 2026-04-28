SAUDIJSKA ARABIJA OKUPLJA LIDERE ZALIVSKIH ZEMALJA! Prvi njihov sastanak uživo od početka rata u Iranu, cilj da pripreme odgovor Teheranu nakon hiljada napada
Saudijska Arabija biće danas domaćin vanrednog sastanka Saveta za saradnju zemalja Zaliva (GCC) u Džedi, na prvom sastanku zalivskih lidera uživo, od kada su njihove zemlje postale front u iranskom ratu pre dva meseca.
Zalivski zvaničnik rekao je da je cilj sastanka da se pripremi odgovor na hiljade iranskih napada raketama i dronovima s kojima su se suočile zemlje Zaliva od kada su SAD i Izrael pokrenule rat sa udarima na Iran 28. februara.
U ratu je oštećena ključna energetska infrastruktura u svih šest zemalja GCC, a ciljane su i firme vezane za SAD i druga civilna infrastruktura, kao i vojne instalacije, prenosi agencija Rojters.
Napadi su prestali kada su SAD i Iran postigli dogovor o primirju 8. aprila, mada su u glavnim gradovima zalivskih zemalja i dalje oprezni oko mogućnosti nastavka sukoba pošto za sada američko-iranski pregovori o trajnom dogovoru o okončanju sukoba nisu dali rezultate.
Emir Katara, prestolonaslednik Kuvajta, kralj Bahreina i ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) stigli su u Džedu na samit, javili su saudijski mediji.
Nije bilo jasno ko će predstavljati Oman, preostali član GCC uz Saudijsku Arabiju gde se nalazi sedište te organizacije.
Emirati su kritikovali GCC zbog, kako je ocenjeno, neadekvatnog odgovora na rat.
"Istina je da su logistički zemlje zaliva podržavale jedna drugu, ali politički i vojno mislim da je njihova pozicija bila najslabija u istoriji", rekao je visoki zvaničnik Emirata Anvar Gargaš juče na konferenciji u Ujedinjemim Arapskim Emiratima.
On je rekao da je očekivao takav stav od Arapske lige i nije iznenađen, ali da nije to očekivao od GCC i da ga je to iznenadilo.
(Kurir.rs/Beta)