Slušaj vest

Saudijska Arabija biće danas domaćin vanrednog sastanka Saveta za saradnju zemalja Zaliva (GCC) u Džedi, na prvom sastanku zalivskih lidera uživo, od kada su njihove zemlje postale front u iranskom ratu pre dva meseca.

Zalivski zvaničnik rekao je da je cilj sastanka da se pripremi odgovor na hiljade iranskih napada raketama i dronovima s kojima su se suočile zemlje Zaliva od kada su SAD i Izrael pokrenule rat sa udarima na Iran 28. februara.

U ratu je oštećena ključna energetska infrastruktura u svih šest zemalja GCC, a ciljane su i firme vezane za SAD i druga civilna infrastruktura, kao i vojne instalacije, prenosi agencija Rojters.

Napadi su prestali kada su SAD i Iran postigli dogovor o primirju 8. aprila, mada su u glavnim gradovima zalivskih zemalja i dalje oprezni oko mogućnosti nastavka sukoba pošto za sada američko-iranski pregovori o trajnom dogovoru o okončanju sukoba nisu dali rezultate.

Saudijska Arabija Foto: Natalia Varlei / Alamy / Profimedia

Emir Katara, prestolonaslednik Kuvajta, kralj Bahreina i ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) stigli su u Džedu na samit, javili su saudijski mediji.

Nije bilo jasno ko će predstavljati Oman, preostali član GCC uz Saudijsku Arabiju gde se nalazi sedište te organizacije.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE)

Emirati su kritikovali GCC zbog, kako je ocenjeno, neadekvatnog odgovora na rat.

"Istina je da su logistički zemlje zaliva podržavale jedna drugu, ali politički i vojno mislim da je njihova pozicija bila najslabija u istoriji", rekao je visoki zvaničnik Emirata Anvar Gargaš juče na konferenciji u Ujedinjemim Arapskim Emiratima.

On je rekao da je očekivao takav stav od Arapske lige i nije iznenađen, ali da nije to očekivao od GCC i da ga je to iznenadilo.