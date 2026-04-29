Belorusija je oslobodila poljskog novinara Anžeja Počobuta, koji je bio pet godina u beloruskom zatvoru i razmenila ga sa još nekolicinom zatvorenika na granici, javila je poljska državna televizija TVP.

Beloruski državni mediji objavili su da razmena obuhvata "pet osoba osuđenih za špijunažu u Belorusiji i Ruskoj Federaciji za pet građana koji su bili pritvoreni u raznim zemljama EU i drugim državama".

Premijer Poljske Donald Tusk potvrdio je da je Počobut oslobođen i okačio sliku na kojoj se njih dvojica rukuju na granici.

- Anžej Počobut je slobodan. Dobrodošao u svoj poljski dom prijatelju - napisao je Tusk ispod fotografije na društvenoj mreži Iks.

Tusk je dodao da je razmena zatvorenika "finale dvogodišnje složene diplomatske igre, pune dramatičnih obrta".

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski, govoreći zajedno sa specijalnim izaslanikom SAD za Belorusiju Džonom Koulom na konferenciji za novinare nakon razmene zatvorenika, rekao je da je Počobut "simbol posvećenosti Poljskoj i slobodi štampe".

- On je očigledno izgladneo – bio je u zatvoru pet godina - rekao je Sikorski.