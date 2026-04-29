U Iranu je pre tačno dva meseca prekinut pristup internetu
Planeta
TOTALNI MRAK U IRANU: Zemlja već 60 dana potpuno odsečena od sveta!
Slušaj vest
U Iranu je pre tačno dva meseca, 28. februara, prekinut pristup internetu, što je dovelo zemlju u digitalnu izolaciju od sveta.
Organizacija koja prati pristup internetu i digitalna prava širom sveta NetBlocks objavila je danas da blokada traje već 60 dana, odnosno 1.416 sati, "uprkos pokušajima iranskih vlasti da uvedu ograničen pristup za privilegovane grupe".
SAD i Izrael izvršili su agresiju na Iran 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio udarima po državama u svojoj okolini koje imaju američke baze.
Trenutno je u toku ograničeno primirje, a pregovori da se postigne trajni mir su u zastoju nakon neuspešnog pokušaja Pakistana da organizuje rundu pregovora tokom vikenda u Islamabadu.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši