Teheran i sportski kompleks Azadi u plamenu

U Iranu je pre tačno dva meseca, 28. februara, prekinut pristup internetu, što je dovelo zemlju u digitalnu izolaciju od sveta.

Organizacija koja prati pristup internetu i digitalna prava širom sveta NetBlocks objavila je danas da blokada traje već 60 dana, odnosno 1.416 sati, "uprkos pokušajima iranskih vlasti da uvedu ograničen pristup za privilegovane grupe".

SAD i Izrael izvršili su agresiju na Iran 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio udarima po državama u svojoj okolini koje imaju američke baze.

Trenutno je u toku ograničeno primirje, a pregovori da se postigne trajni mir su u zastoju nakon neuspešnog pokušaja Pakistana da organizuje rundu pregovora tokom vikenda u Islamabadu.