U Iranu je pre tačno dva meseca, 28. februara, prekinut pristup internetu, što je dovelo zemlju u digitalnu izolaciju od sveta.

Organizacija koja prati pristup internetu i digitalna prava širom sveta NetBlocks objavila je danas da blokada traje već 60 dana, odnosno 1.416 sati, "uprkos pokušajima iranskih vlasti da uvedu ograničen pristup za privilegovane grupe".

SAD i Izrael izvršili su agresiju na Iran 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio udarima po državama u svojoj okolini koje imaju američke baze.

Trenutno je u toku ograničeno primirje, a pregovori da se postigne trajni mir su u zastoju nakon neuspešnog pokušaja Pakistana da organizuje rundu pregovora tokom vikenda u Islamabadu.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaSAUDIJSKA ARABIJA OKUPLJA LIDERE ZALIVSKIH ZEMALJA! Prvi njihov sastanak uživo od početka rata u Iranu, cilj da pripreme odgovor Teheranu nakon hiljada napada
Saudijska arabija
Planeta"HOĆETE DA POBEDITE AMERIKU? NAUČIĆEMO VAS" Iranci spremni da otkriju svoja "iskustva" sa savezničkim zemljama
iran.jpg
Planeta"IRANSKE VLASTI PONIZILE ČITAVU AMERIČKU NACIJU" Merc nikada oštriji prema Trampovim pregovaračkim veštinama, dok Teheran traži izlaz preko Rusije (FOTO)
x05 AP Mark Schiefelbein.jpg
PlanetaRUSKA SUPERJAHTA PROŠLA KROZ ORMUSKI MOREUZ UPRKOS POMORSKOJ BLOKADI! Luksuzna grdosija ima heliodrom i podmornicu, a iza svega stoji milijarder blizak Putinu
Printscreen X.jpg