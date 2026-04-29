Već skoro dve nedelje ribari iz Trsta prinuđeni su da ostanu na kopnu zbog najezde meduza.

„Mogli biste pešice preći od Muđe do Monfalkonea, a da ne utonete.“ Na prvi pogled prizor deluje očaravajuće i kao stvoren za kameru i viralne snimke, ali realnost je drugačija. Ova, ko zna koja po redu, masovna pojava meduza donosi ozbiljne probleme tršćanskim ribarima i nanosi veliku ekonomsku štetu malobrojnima koji su ostali u ovom poslu.

"Već dve nedelje stojimo", priča Dijego Sugan, "ne može se izaći na more jer ste okruženi milijardama meduza. Nestale su na oko nedelju dana, ali sada se njihov broj eksponencijalno povećao."

Prisustvo vrste Rhizostoma pulmo, meduze na čije je invazije tršćanski zaliv već navikao, pokrenulo je nepreglednu listu izgubljene dobiti za lokalne ribare koji svakodnevno izlaze na more.

"Nadamo se da ćemo moći da se vratimo poslu za dve nedelje - nastavlja Sugan - i da ovakvi uslovi neće potrajati i tokom maja".

"Bio je to dobar period"

Ribari su, zapravo, već izgubili polovinu marta i dobar deo aprila. Riba na pijace stoga gotovo u potpunosti stiže iz drugih krajeva, poput Slovenije ili Hrvatske.

"Nemoguće je izaći jer ne smete rizikovati da uništite mreže", kažu ribari.

Invazija meduza vrste Rhizostoma pulmo zahvatila je područje od Pirana do rta Sdoba, stvarajući "slepu ulicu" u kojoj je ribolov zabranjen.