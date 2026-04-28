Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da izraelska kupovina žita sa okupirane ukrajinske teritorije, koju je Rusija efikasno „ukrala“, „ne može biti legitiman posao“ i da Kijev priprema sankcije protiv onih koji pokušavaju da profitiraju od toga.

„Još jedan brod koji prevozi takvo žito stigao je u luku u Izraelu i sprema se za istovar“, napisao je Zelenski na Platformi X. „Ovo nije – i ne može biti – legitiman posao.“ „Nemoguće je da izraelske vlasti ne znaju koji brodovi stižu u luke neke zemlje i kakvu teret prevoze“, dodao je.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je u ponedeljak da je izraelski ambasador pozvan u njegovo ministarstvo zbog, kako je rekao, neaktivnosti Izraela kada je u pitanju dozvola za ulazak pošiljki žita u zemlju iz Ukrajine, čije su delove okupirale Rusije.

Izrael: Ukrajina nije pružila nikakve dokaze

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Saar Sibihi odgovorio je da Ukrajina nije pružila nikakve dokaze koji bi potkrepili tvrdnje da je žito „ukradeno“.

Kijev veruje da je Moskva efikasno ukrala sve žito proizvedeno u četiri regiona koje Rusija smatra svojima od invazije na Ukrajinu 2022. godine, kao i Krim, koji je Rusija anektirala 2014. godine.

Rusija naziva ove četiri regiona svojim „novim teritorijama“, ali su oni i dalje međunarodno priznati kao ukrajinski.

„Rusija sistematski oduzima žito na privremeno okupiranoj ukrajinskoj zemlji i organizuje njegov izvoz preko pojedinaca povezanih sa okupatorima“, rekao je Zelenski.

„Takve šeme krše zakone same izraelske države“, napomenuo je on, dodajući da Ukrajina očekuje od Izraela da poštuje Ukrajinu i da se uzdrži od akcija koje potkopavaju bilateralne odnose.