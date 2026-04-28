Direktor Mosada, Dejvid Barnea, rekao je u ponedeljak da su agenti organizacije demonstrirali revolucionarne operativne sposobnosti u "ciljanim zemljama" tokom 2025. godine. Njegova izjava je data kao deo govora na ceremoniji dodele nagrada istaknutim operativcima Mosada za dostignuća u 2025. godini.

- Prikupili smo strateške i taktičke obaveštajne podatke iz srca neprijateljskih tajni - rekao je, misleći na Mosadove operacije protiv Irana, posebno tokom junske operacije "Uspon lava".

- Dokazali smo nove, revolucionarne operativne sposobnosti u ciljanim zemljama. Demonstrirali smo efikasnost moćnog, inovativnog sistema za napad na naše neprijatelje - dodao je.

Mosad je takođe "sproveo tajnu diplomatsku kampanju čiji je značaj ključan za stvaranje regionalnih saveza i proširenje strateške dubine Izraela", rekao je šef obaveštajne službe.

Operacija "Uspon lava" i duboko prodiranje u Teheran

Među onima koji su dobili pohvale bili su oni koji su bili uključeni u "izuzetne operacije" radi dobijanja strateških i taktičkih obaveštajnih podataka, što je pomoglo Izraelu da održi svoju obaveštajnu nadmoć u Iranu i Libanu.

Drugi su bili operativci u Iranu tokom operacije "Uspon lava", tokom kojeg je Mosad implementirao nove, jedinstvene metode rada zasnovane na kombinaciji terenskih agenata, naprednih tehnoloških mogućnosti i dubokog, tajnog prodiranja, uključujući i u Teheranu.

Zajednički udari sa IDF-om i neutralizacija visokih meta

Mosad je tesno sarađivao sa Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) protiv Irana i Hezbolaha, kaže Barnea.

- U kampanjama protiv Irana i Hezbolaha, radili smo rame uz rame sa IDF-om, kako u odbrani tako i u napadu - rekao je Barnea.

Špijunska organizacija "vršila je uticaj kroz relativne prednosti i istinsko partnerstvo u napadima na mete u srcu Teherana, u neutralizaciji visokih zvaničnika, u postizanju vazdušne nadmoći i u odbrani izraelskog domaćeg fronta" dodao je.

- Operacije koje su ove godine dobile pohvale omogućile su nam da probijemo granice u Libanu i Iranu. Zajedno sa IDF-om, promenili smo strateški stav Države Izrael i ojačali njenu moć - rekao je Barnea.

- Istovremeno, posvećeni smo tome da držimo oči otvorene, posvećeni smo obaveštajnim aktivnostima i operativnoj smelosti i posvećeni smo principu akcije - nastavio je.

- Nećemo počivati na lovorikama i kada vidimo pretnju, delovaćemo punom snagom - zaključio je.

Ukupno 10 operacija i projekata je nagrađeno pohvalama za njihov izuzetan doprinos bezbednosti Izraela, potvrdila je vladina kancelarija za štampu.