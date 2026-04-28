U sudaru dva voza na stanici Bekasi u blizini Džakarte, poginulo je najmanje 15 ljudi, a 84 je povređeno, saopštio je operater železnice.

Sve žrtve bile su u prigradskom vozu, a oko 240 putnika iz drugog voza bezbedno je evakuisano, prenosi Gardijan.

Po rečima portparola železničkog operatera KAI, Franota Vibova, voz je navodno zakačio prigradsku kompoziciju na pružnom prelazu, zbog čega se zaustavio na šinama, gde je potom udaren.

Sudar dva voza u Džakarti u Indoneziji Foto: Tatan Syuflana/AP

Na kameri je zabeležen trenutak sudara.

Dodao je za Kompas TV da pripadnici vojske, vatrogasci, nacionalna služba za potragu i spasavanje, kao i Crveni krst, pomažu u evakuaciji.

Direktor indonežanske agencije za potragu i spasavanje, Mohamed Sjafi ističe da je spasavanje preživelih iz smrskanih vagona veoma delikatan proces.

- Morali smo da angažujemo osoblje sa posebnim veštinama da bismo pažljivo izvukli ljude. I dalje ima živih i nadamo se da ćemo ih izvući, ali su još priklješteni delovima voza - rekao je Sjafi.

(Kurir.rs/Gardijan)

