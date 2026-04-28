KAMERA ZABELEŽILA TRENUTAK SUDARA DVA VOZA! Najmanje 15 poginulih, desetine povređenih: Horor prizor u Indoneziji (FOTO/VIDEO)
U sudaru dva voza na stanici Bekasi u blizini Džakarte, poginulo je najmanje 15 ljudi, a 84 je povređeno, saopštio je operater železnice.
Sve žrtve bile su u prigradskom vozu, a oko 240 putnika iz drugog voza bezbedno je evakuisano, prenosi Gardijan.
Po rečima portparola železničkog operatera KAI, Franota Vibova, voz je navodno zakačio prigradsku kompoziciju na pružnom prelazu, zbog čega se zaustavio na šinama, gde je potom udaren.
Na kameri je zabeležen trenutak sudara.
Dodao je za Kompas TV da pripadnici vojske, vatrogasci, nacionalna služba za potragu i spasavanje, kao i Crveni krst, pomažu u evakuaciji.
Direktor indonežanske agencije za potragu i spasavanje, Mohamed Sjafi ističe da je spasavanje preživelih iz smrskanih vagona veoma delikatan proces.
- Morali smo da angažujemo osoblje sa posebnim veštinama da bismo pažljivo izvukli ljude. I dalje ima živih i nadamo se da ćemo ih izvući, ali su još priklješteni delovima voza - rekao je Sjafi.
