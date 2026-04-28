Brzo je postala jedna od njegovih omiljenih pratilja i deo kruga devojaka koje su prisustvovale čuvenim večerama i zabavama u Berluskonijevoj vili.

Nikol Mineti, Britanka italijanskog porekla, bivša stomatološka higijeničarka, televizijska voditeljka i regionalna poslanica, ponovo je u centru pažnje italijanske javnosti nakon što ju je predsednik Serđo Matarela pomilovao.

Mineti je rođena u Velikoj Britaniji 1985. godine i preselila se u Italiju kao mlada žena. Karijeru je započela kao stomatološka higijeničarka, a zatim se okušala u šou biznisu.

Godine 2007. postala je asistentkinja voditeljke u satiričnom programu na Rai 2 koji je vodila Nikola Savino. Kasnije je prešla na Medijasetov kanal Italija 1, gde je učestvovala u programu Kolorado.

Susret sa Berluskonijem koji joj je promenio život

Dok je radila kao hostesa na sajmovima, upoznala je Silvija Berluskonija. Brzo je postala jedna od njegovih omiljenih pratilja i deo kruga devojaka koje su prisustvovale čuvenim večerama i zabavama u Berluskonijevoj vili u Arkoreu i na Sardiniji.

U proleće 2010. godine, Mineti je, na Berluskonijev zahtev, ispratila maloletnu marokansku devojku (poznatu kao Rubi Kradljivica Srca) u policijsku stanicu u Milanu. Devojka je lažno predstavljena kao "nećaka egipatskog predsednika Mubaraka" kako bi izbegla hapšenje zbog krađe.

Nikol Mineti je optužena za učešće u regrutovanju devojaka za "bunga bunga" zabave. U oktobru 2010. godine, milansko tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv nje zbog podsticanja na prostituciju. Osuđena je na pet godina zatvora zajedno sa Emilijem Fedeom i Lele Morom. Kazna je kasnije smanjena na 2 godine i 10 meseci zatvora, izveštava La Stampa.

Pomilovanje i nova kontroverza

U februaru 2026. godine, predsednik Serđo Matarela ju je pomilovao iz humanitarnih razloga. Međutim, pomilovanje je izazvalo veliku kontroverzu. Kvirinal (predsednička kancelarija) zatražio je dodatne provere jer je postojala sumnja da zahtev za pomilovanje sadrži lažne informacije. Mineti je branila pomilovanje, tvrdeći da su optužbe neosnovane i štetne za njenu porodicu.

Odluka je izazvala snažan bes u italijanskoj javnosti i političkim krugovima, posebno zato što dolazi u osetljivom trenutku za vladu Đorđe Meloni, izveštava Telegraf.

Minetino pomilovanje dolazi u vreme kada je premijerka Đorđa Meloni već pod velikim pritiskom. Kritičari tvrde da pomilovanje šalje poruku da se "stari gresi" Berluskonijeve ere i dalje štite.

Levičarska opozicija i deo javnosti ovo vide kao dokaz da italijanski pravosudni i politički sistem štiti elite iz prošlosti. Njen advokat je pozdravio odluku kao "čin pravde i čovečnosti", ali mnogi Italijani smatraju pomilovanje sramotom za državu.