Iz Teherana uveravaju da nema podeljenosti

Portparol iranske vojske rekao je za državnu televiziju da rat, uprkos primirju koje je na snazi, nije završen za Iran.

Ova izjava usledila je ubrzo posle najnovije objave predsednika SAD Donalda Trampa na društvenim mrežama, piše Gardijan.

„Situacija se i dalje smatra ratom, a baza podataka o ciljevima i opremi naših snaga je ažurirana“, rekao je portparol.

Osvrćući se na situaciju u Ormuskom moreuzu, portparol je takođe otkrio da je kontrola podeljena između regularne vojske i Revolucionarne garde.

Objasnio je da zapadni deo moreuza kontroliše Revolucionarna garda, dok je istočni deo pod kontrolom regularne vojske Islamske Republike.

Donald Tramp je više puta tvrdio da je iranski režim unutrašnje podeljen i da nije jasno ko zapravo drži vlast u zemlji.