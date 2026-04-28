Već za nekoliko minuta je objavljeno mnoštvo informacija o oružanom napadu na večeri u subotu predsednika SAD Donalda Trampas izveštačima iz Bele kuće, a i dalje je tako, međutim internet su preplavile teorije zavere koje daju drugačija "objašnjenja" šta se zaista dogodilo.

U vašingtonskom Hotelu Hilton tada su bili neki od najboljih reportera i urednika koji su se odmah uključili u akciju, dok je još trajala akcija Tajne službe i policije, kako bi dali detaljne izveštaje s mesta događaja.

Rezultat je bio stalni tok činjenica iz bezbroj uglednih medija, ali uprkos tome, širile su se neosnovane teorije zavere i s levice i s desnice, a glavna je da je napad bio insceniran. Neke teorjie se ne zansivaju na činjenicama, a druge koriste probrane istinite informacije da bi stvorile lažne narative.

Američki predsednik Donald Tramp obratio se nakon pucnjave na večeri s izveštačima iz Bele kuće koja se desila u vašingtonskom hotelu "Hilton" Foto: Alex Brandon/AP, Jose Luis Magana/FR159526 AP, Tom Brenner/FR117851 AP

Džen Golbek, profesorka na Univerzitetu u Merilendu koja proučava teorije zavere, rekla je da nedostatak poverenja u institucije i nemogućnost razlikovanja činjenica od izmišljotina stvaraju "udžbenički recept" za takve glasine. Ali, rekla je, čak i kada je dostupno obilje informacija, može prevladati zabavna vrednost teorija zavere.

"Ono što kod teorija zavere tera ljude da uživaju u njima, čak i ako nisu politički ekstremne, jeste to što neko može da se oseća pametno i prihvaćeno kada povezivanjem 'mrvica' smisli nešto što možete da se dopadne drugima", rekla je ona.

Jedna preovlađujuća (i neosnovana) teorija: Pucnjava je nekako inscenirana radi odvraćanja pažnje od pitanja poput rata u Iranu, ili sporne izgradnje Trampove balske dvorane u Beloj kući za 400 miliona dolara.

Drugi su bez verodostojnih dokaza spekulisali ;da je učestvovala vlada ili vojska Izraela – aluzija na njih se ; iz antisemitskih razloga često koristi u drugim sličnim prilikama.

Snimci hapšenja napadača u hotelu u Vašingtonu u kojem je američki predsednik Donald Tramp organizovao večeru za izveštače iz Bele kuće i evakuacija njegovih saradnika iz sale Foto: screenshot X

Teoretičarima zavere je sumnjivo i to što sekretarka Bele kuće za štampu Karolina Livit pre početka večere, metaforično govoreći o tom šta se može očekivati od govora Trampa novinarima, rekla za Foks njuz ;da će "večeras biti ispaljeno nekoliko pucnjeva", te je taj izraz "dokaz da je ona znala da će biti pucnjave".

Mnogi su našli paralele između onoga što se dogodilo na večeri i atentata na Trampa u julu 2024. godine tokom njegovog mitinga u Batleru, u Pensilvaniji. Jedna od činjenica je da je posle obe pucnjave Tajna služba kasnila s odvođenjem predsednika s mesta događaja.

Neki zato snimak potpredsednika SAD Džej Di Vensa koji prvi izlazi iz sale u subotu, koriste kao dokaz da su Tramp i Tajna služba znali da će biti pucnjave, te nisu žurili.

Foto: screenshot X

Emili Vraga, profesorka na Univerzitetu u Minesoti koja proučava političke dezinformacije, rekla je da ponekad više informacija nije nužno i bolje, posebno u polarizovana vremena kada ljudi mogu da biraju činjenice koje im se sviđaju i da sklapaju sopstvene slagalice priče.

"Jednostavno, ne možemo da obradimo toliko informacija", objasnila je ona.

"I tako, kada postoji samo poplava informacija i one su kontradiktorne i stalno se menjaju kako nove informacije pristižu, to može pojačati tendenciju ka pojednostavljenom, razumljivom narativu. A taj narativ može da uključuje teorije zavere", smatra ona i ukazuje da "njihovo značenje ne mora imati osnove u stvarnosti".