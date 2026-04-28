Prosečne cene goriva u Sjedinjenim Državama porasle su na najviši nivo od početka rata sa Iranom, usred strahova od produžene energetske krize, dok se čini da su Vašington i Teheran u pat poziciji oko predloga za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje dvomesečnog zastoja, izveštava USA Today.

Cene benzina dostigle su u utorak prosečnih 4,18 dolara po galonu (oko 94 centa po litru), što je najviši nivo od početka rata između Rusije i Ukrajine 2022. godine.

Nagli rast cena dolazi u trenutku kada je Bela kuća skeptična prema iranskom mirovnom predlogu koji ima za cilj da odloži razgovore o teheranskom nuklearnom programu, a predsednik Donald Tramp insistira da svaki sporazum mora da uključuje odustajanje Irana od obogaćivanja uranijuma.

Tramp: Iran je u stanju kolapsa

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u utorak da ga je Iran obavestio o ekonomskim previranjima u zemlji zbog američke pomorske blokade i da želi da ponovo otvori Ormuski moreuz.

„Iran nas je upravo obavestio da su u 'stanju kolapsa'“, napisao je Tramp na Truth Social-u. „Žele da 'što pre otvorimo Ormuski moreuz' dok oni pokušavaju da reše situaciju sa svojim rukovodstvom (što verujem da hoće!).“

Analitičari procenjuju da američka blokada iranskih luka i brodova, uvedena kao odgovor na zatvaranje moreuza od strane Irana, košta ovu bliskoistočnu zemlju oko 400 miliona dolara dnevno. Tokom vikenda, Tramp je otkazao drugu rundu direktnih pregovora u Pakistanu, navodeći kao razlog podele unutar iranske vlade i predlog koji nije ispunio očekivanja SAD.

„Nećemo stalno provoditi 15 sati u avionima, putujući tamo i nazad, da bismo dobili dokument koji nije bio dovoljno dobar“, rekao je za Foks njuz.

UAE napušta OPEK

Ujedinjeni Arapski Emirati su u utorak objavili da napuštaju OPEK i OPEK+, što je veliki udarac za grupu izvoznika nafte i njenog de fakto lidera, Saudijsku Arabiju. Odluka dolazi u vreme kada je rat sa Iranom izazvao istorijski energetski šok i poremetio globalnu ekonomiju.

Ministar energetike UAE Suhail Mohamed el Mazruei rekao je za Rojters da je odluka doneta nakon pažljivog razmatranja energetskih strategija zemlje. Na pitanje da li su se konsultovali sa Saudijskom Arabijom, odgovorio je da UAE o tome nisu razgovarali ni sa jednom drugom zemljom.

Izlazak UAE iz OPEK-a je pobeda za američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio organizaciju da „pljačka ostatak sveta“ naduvavanjem cena nafte.

Analitičari podižu prognoze cena nafte

Investiciona banka Goldman Saks je u izveštaju objavljenom juče navela da bi cene nafte mogle biti znatno više kasnije ove godine nego što su sada. Analitičari banke su povećali svoju prognozu za sirovu naftu marke Brent za četvrti kvartal 2026. godine sa 80 na 90 dolara po barelu.

Barel Brenta trenutno se trguje po ceni od oko 111 dolara. Analitičari ukazuju na moguće „ožiljke“ proizvodnih kapaciteta na Bliskom istoku i zabrinutost investitora zbog budućih poremećaja u snabdevanju kao rezultata rata. U tom slučaju, Brent bi mogao da dostigne 120 dolara.