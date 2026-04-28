Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp je održao govor povodom državne posete britanske kraljevske porodice, ističući „vekovnu vezu“ između SAD i Velike Britanije.

Počevši svoj govor rečima „Kakav divan britanski dan“, Tramp je govorio o zajedničkoj istoriji dve nacije, pominjući Magna kartu i Američki rat za nezavisnost, izveštava Gardijan.

Vekovna veza između dva naroda

Odajući počast našoj zajedničkoj istoriji, Tramp je istakao duboke korene američke kulture. „Pre nego što smo mi kao Amerikanci imali naciju ili ustav, prvo smo imali kulturu, karakter i veru. I pre nego što smo ikada proglasili nezavisnost, Amerikanci su u sebi nosili taj najređi dar - moralnu hrabrost - a ona je došla iz malog, ali moćnog kraljevstva preko mora“, rekao je Tramp.

Dodao je da od sticanja nezavisnosti „Amerikanci nisu imali bližih prijatelja od Britanaca“.

Tramp je takođe pohvalio „prelep akcenat“ kralja Čarlsa i nazvao monarha „slatkim“. Zatim je objasnio da se komentar odnosio na njegovu majku, rodom iz Škotske, koja je „volela Čarlsa“.

1/9 Vidi galeriju Donald Tramp kralj Čarls SAD Velika Britanija Foto: Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Rekao je da bi, kad god bi kraljica bila na nekom događaju, njegova majka stajala pored televizora i govorila: „Vidi, Donalde, vidi kako je lepo.“ „Ona je zaista volela kraljevsku porodicu“, nastavio je Tramp. „Ali se takođe sećam da je veoma jasno rekla koliko je Čarls bio sladak. Moja majka je bila zaljubljena u Čarlsa. Možete li da verujete?“

1/15 Vidi galeriju Donald Tramp Melanija Tramp britanski kralj Čarls Treći kraljica Kamila Foto: ALLISON ROBBERT/ POOL/THE WASHINGTON POST POOL, Mark Schiefelbein/AP, Alex Brandon/AP

Sećanje na kraljicu Elizabetu II

Tramp je takođe odao počast pokojnoj kraljici Elizabeti II, Čarlsovoj majci, pomenuvši drvo koje je posadila u Beloj kući 1991. godine. „Kraljica Elizabeta II - veoma, veoma posebna žena koja nam mnogo nedostaje sa obe strane moćnog Atlantika - posadila je mladicu davno. Bilo je to veoma mlado i lepo drvo, a pogledajte ga sada“, rekao je.

Naglasio je da je drvo, kao i same Sjedinjene Države, „zasađeno britanskim rukama na američkom tlu“. Nakon kratkih reči Donalda Trampa, njih četvorica su sišli sa bine i izašli na balkon Bele kuće. Tamo su ćaskali dok su gledali vojnike kako marširaju i sviraju na Južnom travnjaku.

Posle preleta vojnih aviona, mahnuli su okupljenima i ušli u Belu kuću, gde će predsednik i kralj Čarls tokom jutra održati bilateralni sastanak zatvoren za javnost.