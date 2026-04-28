Američki predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao nemačkog kancelara Fridriha Merca, tvrdeći da on "smatra da je u redu da Iran ima nuklearno oružje".

Takođe je poručio da bi, ukoliko bi Teheran došao do nuklearne bombe, "ceo svet bio talac" i da trenutno preduzima korake prema Iranu koje su, kako tvrdi, druge države i predsednici odavno trebalo da preduzmu.

"Nemački kancelar Fridrih Merc smatra da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu govori! Kada bi Iran imao nuklearno oružje, ceo svet bi bio talac.

Upravo sada radim nešto u vezi sa Iranom, nešto što su druge zemlje ili predsednici trebalo odavno da urade. Nije ni čudo što Nemačkoj ide tako loše, i ekonomski i na druge načine", napisao je Tramp na "Truth Social" mreži.