Ministar rata Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset danas će se pojaviti na ispitivanju poslanika Kongresa, prvi put od početka rata te zemlje sa Iranom.

Saslušanje pred Odborom Predstavničkog doma za oružane snage održava se kako bi se raspravljalo o predlogu vojnog budžeta administracije za 2027. godinu, kojim bi se povećali vojni rashodi na 1,5 biliona dolara, najviše u istoriji SAD.

Očekuje se da će Hegset i načelnik Združenog štaba vojske Den Kejn izneti potrebu za više dronova, sistema protivraketne odbrane i brodova, dok će se poslanici Demokratske partije verovatno okrenuti ka rastućim troškovima rata u Iranu, ogromnom smanjenju američke municije i bombardovanju škole u ​​kojoj su ubijena deca.

SAD i Izrael su napali Iran 28. februara bez nadzora Kongresa.

Demokrate u Predstavničkom domu i Senatu nisu uspele da usvoje više rezolucija koje bi zahtevale od predsednika Donalda Trampada obustavi sukob dok Kongres ne odobri dalje akcije, dok su Republikanci rekli da će zadržati veru u Trampovo vođenje rata.

Hegset je izbegavao javna pitanja poslanika o ratu, iako su on i Kejn održali televizijske brifinge za Pentagon.

Dvojica današnjih ispitanika će se sutra naći i pred Odborom Senata za oružane snage.

Očekuje se da će pitanja poslanika obuhvatiti mnogo više od budžeta, pa čak i rata u Iranu.

