Predsednik Izraela Isak Hercogsmatra da su razgovori o pomilovanju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua preuranjeni i zalaže se za postizanje sporazuma o priznanju krivice između njega i tužilaštva u okviru suđenja zbog korupcije koje traje već sedmu godinu, saopšteno je danas iz kabineta izraelskog predsednika.

Kako se navodi, kabinet izraelskog predsednika reagovao je na izveštaj lista "Njujork tajms", u kojem se navodi da on ne planira da uskoro pomiluje Netanjahua, prenosi Tajms of Izrael.

"Kao što je više puta ranije rekao, predsednik Isak Hercog smatra da je postizanje dogovora između strana u predmetima protiv premijera Netanjahua ispravno i odgovarajuće rešenje", navodi se u saopštenju.

Foto: EPA Menahem Kahana

Dodaje se i da su pregovori o sporazumu neophodan deo pokušaja da se strane dovedu do dogovora, kao i da predsednik smatra da je pre razmatranja zahteva za pomilovanje potrebno iscrpeti mogućnost postizanja sporazuma van suda.

Prema navodima "Njujork tajmsa", koji se poziva na dva visoka izraelska zvaničnika upoznata sa razmišljanjem predsednika, Hercog u skorije vreme ne planira da odobri zahtev za pomilovanje Netanjahua i smatra da postoje opcije koje nisu ograničene samo na prihvatanje ili odbijanje tog zahteva.

Zvaničnici, međutim, nisu naveli detalje mogućeg sporazuma o priznanju krivice.