Iran ne može da se sabere. Ne znaju kako da potpišu sporazum o nenuklearnom oružju. Bolje da se brzo urazume!“, rekao je američki predsednik Donald Trampu novoj objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, uz sliku na kojoj drži automatsku pušku.

Iznad slike piše „NEMA VIŠE GOSPODINU FINOM MOMKU!“, uz američku zastavu.

Najava je usledila nakon što je rekao svojim pomoćnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana, prema pisanju WSJ-a.

Na nedavnim sastancima, Tramp je odlučio da nastavi da vrši pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte blokiranjem brodskog saobraćaja do i iz njegovih luka, navodi se u izveštaju, uz napomenu da veruje da druge opcije, uključujući nastavak bombardovanja ili odustajanje od sukoba, nose veći rizik od održavanja blokade.

Takođe je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da ga je Iran obavestio da je zemlja u stanju kolapsa, dodajući da Iran zahteva da se Ormuski moreuz otvori što je pre moguće dok pokušava da reši situaciju sa rukovodstvom.