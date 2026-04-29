Ulovljen zbog neopreznosti svoje ljubavnice, jedan od najtraženijih trgovaca drogom na svetu, Nemesio "El Menčo" Oseguera Servantes, uhapšen je ranije ove godine u smeloj operaciji meksičke vojske. Njena nesvesna uloga u njegovom padu naglašava često zanemarenu, ali ključnu poziciju žena u unutrašnjim krugovima latinoameričkih narko-kartela.

Iako u podzemlju dominira mačizam, žene se sve češće probijaju na sve nivoe hijerarhije - od "trofejnih žena" do operativaca za krijumčarenje i vođa. Dok su plaćene ubice uglavnom muškarci, žene su se pokazale izuzetno sposobnim za logističku i finansijsku stranu kartelskih operacija.

- Ako ste supruga visokorangiranog vođe kartela, verovatno ste upućeni u njihovu logistiku, operacije i strategije. Zato je, kada vam muž bude uhvaćen ili ubijen, moguće da preuzmete veliki deo posla - navodi Henri Zimer, stručnjak za organizovani kriminal.

Griselda Blanko: Nemilosrdna "Kraljica kokaina"

Kolumbijka Griselda Blanko, poznata kao "kuma", izgradila je imperiju prebacujući tone kokaina u Majami tokom 70-ih i 80-ih godina. Povezana sa Medeljin kartelom, bila je poznata po mreži naoružanih pistolerosa i brutalnim likvidacijama iz vozila u pokretu.

- Čak i u kontekstu načina na koji su se vršile likvidacije u kartelima širom Amerike 70-ih i 80-ih, ona je i dalje prilično nemilosrdna - ističe Kler Vajt iz Muzeja mafije u Las Vegasu.

Njena moć nije počivala samo na nasilju, već na vrhunskoj logistici, pranju novca i prepoznavanju talenata. Vodila je imperiju nekretnina i fabriku veša sa skrivenim džepovima za krijumčarenje droge.

- Imala je tu sposobnost da prepozna veštine, uoči žene i postavi ih na te položaje - objašnjava istoričarka Elejn Keri.

Nakon višegodišnjeg bekstva, uhapšena je 1985. godine i osuđena za trgovinu drogom i ubistva, da bi po povratku u Kolumbiju i sama bila ubijena 2012. godine.

- Ako i nije bila jedan od najveštijih trgovaca na području Majamija, jasno je da je bila jedna od najnasilnijih... smatramo da je bila umešana u najmanje 40 ubistava - izjavio je tada narednik Al Singlton.

Njen najmlađi sin, Majkl Korleone Blanko nazvan po liku iz filma "Kum" izjavio je za Muzej mafije 2025. godine da njegova majka nikada nije bila neko ko se drži po strani.

Prisetio se kako je kao dete gledao kada su naoružani napadači ubili njegovog oca trećeg Grizeldinog muža, pljačkaša banaka i plaćenog ubicu Darija Sepulvedu nakon spora oko starateljstva između njegovih roditelja nakon što su se rastali.

Njegova majka je uvek poricala široko rasprostranjene tvrdnje da ona stoji iza tog ubistva, kaže Majkl.

- Iako je moj otac bio ljudina... Blanko je bila gazda... vikala bi i govorila mu šta da radi - zaključio je on.

Naslednice i finansijski mozgovi

Da ne preuzimaju samo sinovi porodični posao, dokazuje Antonela Marčant, koja je sa ocem vodila čileanski klan specijalizovan za finansije.

- Stvarnost je takva da organizovani kriminal postaje rodno uravnoteženiji - zaključuje Kler Vajt.

Pravi primer strateške moći iz senke je Rozalinda Gonzales Valensija poznata kao "La Jefa" ili "Šefica" , supruga El Menča. Njena porodica je osnovala kartel Los Kuinis, koji je godinama služio kao finansijski i logistički krak zloglasnog kartela Halisko (CJNG).

- U stvarnosti, El Menčo je do liderske pozicije u kartelu Halisko došao diplomatskom strategijom putem braka - naglašava meksički stručnjak David Sausedo.

Rozalinda je više puta hapšena i osuđivana zbog pranja novca. Autorka Debora Bonelo upozorava da se njen uticaj ne sme gledati samo kroz brak:

- Rozalindina uloga u kartelu je prilično fundamentalna u smislu da je oduvek bila uključena u finansijski deo. Osim toga, kada su ljudi u tom svetu u braku, oni ne žive onim što bismo ti i ja smatrali konvencionalnim brakom. Ko zna da li su uopšte više bili u romantičnoj vezi” - naglasila je Debora Bonelo.

Kraljice lepote i fenomen "bućona"

Ipak, ne ulaze sve „narko-supruge“ glavom bez obzira u poslove kartela. Jedna od najstereotipnijih percepcija je slika "bućone", sleng termin iz Sinaloe u severozapadnom Meksiku koji se odnosi na romantične partnerke vođa kartela, asocirajući na plastične operacije, dijamante i Instagram, prema rečima novinara Ioana Grila.

Jedna od najpoznatijih "bućona" mogla bi biti bivša kraljica lepote rođena u Kaliforniji, Ema Koronel Aispuro, supruga ozloglašenog meksičkog narko-bosa Hoakina El Čapa Guzmana.

Koronelova, koja je svog muža upoznala na zabavi 2006. godine kada je imala 17 godina bila je 32 godine mlađa od njega i udala se za njega godinu dana kasnije, danas je najpoznatija po svojoj manekenskoj karijeri.

Šetala je pistom na Nedelji mode u Milanu, pojavila se u muzičkom spotu i radila kao model za razne brendove.

Takođe je postala svojevrsna influenserka sa preko 500.000 pratilaca na Instagramu, a pokrenula je i fitnes biznis, prodajući vodič sa planovima ishrane i vežbama za žene.

Uvek je umanjivala bilo kakvu umešanost u posao svog muža. Međutim, 2021. godine, Koronelova je uhapšena u Virdžiniji i osuđena na tri godine zatvora i četiri godine nadziranog puštanja na slobodu, nakon što je priznala krivicu za pranje novca i federalne optužbe za trgovinu drogom povezane sa narko-imperijom njenog supruga.

Uprkos tome, Bonelo kaže da se relativno nizak nivo umešanosti Koronelove u kartel razlikuje od centralnih uloga koje igraju druge žene.