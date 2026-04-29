Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da jepredsedniku SAD Donaldu Trampu rekao zašto smatra da je rat u Iranu pogrešan, ali da istovremeno pokušava da održi dobar odnos sa njim i da je do sada u tome uspevao.

On je to rekao za nemački Špigel na pitanje zašto jasnije ne protivreči američkom predsedniku i dodao da tokom poslednje posete SAD nije javno raspravljao sa njim o njegovim stavovima o Španiji, NATO alijansi i drugim pitanjima.

"Ne počinjem raspravu o Španiji ili Velikoj Britaniji pred novinarima u Ovalnom kabinetu. Rekao sam predsedniku iza zatvorenih vrata da su obe zemlje pouzdani NATO partneri koje ne bi trebalo da izgubimo. Od samog početka sebi govorim da nema smisla voditi spornu diskusiju u toj atmosferi. Gledao sam one koji su to radili i nisu dobro prošli", rekao je Merc aludirajući na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Foto: Mark Schiefelbein/AP

Kako je pojasnio, on se prilagođava svojim sagovornicima.

Merc je citirao cara Svetog rimskog carstva Fridriha II da je "diplomatija bez oružja kao muzika bez instrumenata" i rekao da je iz toga izvukao da želi da bude u stanju da se brani kako ne bi morao da se brani.

"Evropska diplomatska moć će zaista biti efikasna samo ako je potkrepimo vojnim sposobnostima. Zato se obraćam Francuzima i kažem: Hajde da razgovaramo o tome kako možemo da zaštitimo Evropu", rekao je Merc i dodao da pod time misli na sve što je potrebno za bezbednu Evropu.

Kurir.rs/Agencije

