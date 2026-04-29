Slušaj vest

Dve osobe su izbodene nožem u Golders Grinu, severnom Londonu, saopštila je lokalna jevrejska grupa za posmatranje susedstva, usred niza antisemitskih napada usmerenih na jevrejsku zajednicu u Londonu.

Jedan muškarac je priveden, prema izveštaju ekipe CNN-a na terenu, a na lice mesta je prisutvo nekoliko vozila hitne pomoći, uključujući kola hitne pomoći i policijski helikopter.

Muškarac je "viđen kako trči duž Golders Grin Rouda naoružan nožem i pokušava da ubode jevrejske građane", prema lokalnoj dobrotvornoj bezbednosnoj grupi Šomrim, koja pruža lokalnu komšijsko stražu i intervencije u vanrednim situacijama.

Šomrim je dodao da je odmah reagovao i da je policija upotrebila elektrošoker kada su stigli.

Policija je već blokirala velike delove puta.

Snimak koji kruži društvenim mrežama prikazuje muškarca koga pritvaraju nekoliko policajaca, kao i dvojica muškaraca u civilu.

Londonska jevrejska zajednica je poslednjih nedelja bila meta talasa antisemitskih napada.

Prošlog meseca, piromanti su zapalili četiri ambulantna vozila u vlasništvu jevrejske dobrotvorne organizacije u Golders Grinu, severnom Londonu. Policija je potom optužila četiri osobe.

Zatim, nekoliko nedelja kasnije, napadnute su sinagoga i bivše prostorije jevrejske dobrotvorne organizacije, obe u severnom Londonu.

Starmer: Ovo je duboko zabrinjavajuće

Britanski premijer Kir Starmer je nazvao napad na Golders Grinu "duboko zabrinjavajućim".

- Trenutno je u toku policijska istraga i mislim da svi moramo učiniti sve što možemo da podržimo tu istragu i da budemo apsolutno jasni u našoj odlučnosti da se obračunamo sa bilo kojim od ovih zločina, kojih smo u poslednje vreme videli previše -rekao je Starmer govoreći u Donjem domu.