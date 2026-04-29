DVE OSOBE IZBODENE U LONDONU! Napadač ciljao Jevreje, policija ga munjevito savladala: Hitno se oglasio premijer Starmer (VIDEO)
Dve osobe su izbodene nožem u Golders Grinu, severnom Londonu, saopštila je lokalna jevrejska grupa za posmatranje susedstva, usred niza antisemitskih napada usmerenih na jevrejsku zajednicu u Londonu.
Jedan muškarac je priveden, prema izveštaju ekipe CNN-a na terenu, a na lice mesta je prisutvo nekoliko vozila hitne pomoći, uključujući kola hitne pomoći i policijski helikopter.
Muškarac je "viđen kako trči duž Golders Grin Rouda naoružan nožem i pokušava da ubode jevrejske građane", prema lokalnoj dobrotvornoj bezbednosnoj grupi Šomrim, koja pruža lokalnu komšijsko stražu i intervencije u vanrednim situacijama.
Šomrim je dodao da je odmah reagovao i da je policija upotrebila elektrošoker kada su stigli.
Policija je već blokirala velike delove puta.
Snimak koji kruži društvenim mrežama prikazuje muškarca koga pritvaraju nekoliko policajaca, kao i dvojica muškaraca u civilu.
Londonska jevrejska zajednica je poslednjih nedelja bila meta talasa antisemitskih napada.
Prošlog meseca, piromanti su zapalili četiri ambulantna vozila u vlasništvu jevrejske dobrotvorne organizacije u Golders Grinu, severnom Londonu. Policija je potom optužila četiri osobe.
Zatim, nekoliko nedelja kasnije, napadnute su sinagoga i bivše prostorije jevrejske dobrotvorne organizacije, obe u severnom Londonu.
Starmer: Ovo je duboko zabrinjavajuće
Britanski premijer Kir Starmer je nazvao napad na Golders Grinu "duboko zabrinjavajućim".
- Trenutno je u toku policijska istraga i mislim da svi moramo učiniti sve što možemo da podržimo tu istragu i da budemo apsolutno jasni u našoj odlučnosti da se obračunamo sa bilo kojim od ovih zločina, kojih smo u poslednje vreme videli previše -rekao je Starmer govoreći u Donjem domu.
