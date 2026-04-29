Apelacioni sud Slovačke potvrdio je kaznu od 21 godine zatvora za Juraja Cintuluzbog atentata na premijera Roberta Fica, proglašenog krivim za teroristički napad.

Juraj Cintula Foto: Radovan Stoklasa Reuters

Presuda Apelacionog suda, kojom je neznatno ispravljena pravna kvalifikacija koju je izrekao prvostepeni sud, postala je pravosnažna, a Cintula je proglašen krivim za izvršenje terorističkog napada, prenosi agencija TASR.

Specijalizovani krivični sud (STS) je prošle godine osudio Cintulu na 21 godinu zatvora zbog izvršenja terorističkog čina, ali Senat je tada naglasio da optuženi nije napao premijera kao građanina Republike Slovačke, već kao premijera, sa čijom politikom se nije slagao.

Cintula je tokom suđenja pred prvostepenim sudom tvrdio da je nameravao da povredi Fica samo kako bi ga sprečio da nastavi da obavlja funkciju premijera, ali nije nameravao da ga ubije.

Priznao je da je za napad izabrao dan zasedanja vlade u Handlovi, u regionu Trenčin u maju 2024. godine.

Kada se premijer približio pristalicama, Juraj C. je izvukao legalno posedovano vatreno oružje i ispalio pet hitaca u premijera, nanevši mu višestruke povrede.

Cintula se žalio na presudu, tvrdeći da nije imao nameru da destabilizuje ni slovački ustavni poredak ni izvršnu vlast.