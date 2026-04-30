PEKING UVODI ZABRANU KUPOVINE I KORIŠĆENJA DRONOVA: Evo koje su kazne za kršenje mere
U Pekingu od petka, 1. maja stupa na snagu mera kojom se zabranjuje kupovina i korišćenje dronova u tom gradu.
Gradske vlasti su usvojile niz uredbi kojima se zabranjuje kupovina i preletanje dronova krajem marta, iako je građanima dugo bilo zabranjeno da koriste letelice unutar grada.
Onlajn kupovina dronova je onemogućena za adrese u Pekingu, a prodavci tvrde da do sutra moraju da se reše svih zaliha.
Dronove će i dalje moći da koriste univerziteti, istraživački instituti i službe javne bezbednosti, dok će svi ostali korisnici morati da dobiju dozvolu policije.
Kršenje mere se kažnjava novčanom kaznom od oko 62 evra i mogućim oduzimanjem letelice.
Kineske kompanije dominiraju globalnim tržištem dronova za civilnu upotrebu, što izaziva zabrinutost u zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država (SAD), gde je Federalna komisija za komunikacije zabranila nove modele stranih dronova.
Bezbednosne restrikcije u Pekingu su često strože nego u drugim delovima Kine.
Kina je ranije ograničila vozačima automobila marke Tesla da parkiraju svoja vozila u određenim vladinim objektima, uključujući i aerodrome, zbog sumnje da su u automobile instalirane kamere koje služe za špijunažu.
