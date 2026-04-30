U Pekingu od petka, 1. maja stupa na snagu mera kojom se zabranjuje kupovina i korišćenje dronova u tom gradu.

Gradske vlasti su usvojile niz uredbi kojima se zabranjuje kupovina i preletanje dronova krajem marta, iako je građanima dugo bilo zabranjeno da koriste letelice unutar grada.

Onlajn kupovina dronova je onemogućena za adrese u Pekingu, a prodavci tvrde da do sutra moraju da se reše svih zaliha.

Dronove će i dalje moći da koriste univerziteti, istraživački instituti i službe javne bezbednosti, dok će svi ostali korisnici morati da dobiju dozvolu policije.

Kršenje mere se kažnjava novčanom kaznom od oko 62 evra i mogućim oduzimanjem letelice.

Kineske kompanije dominiraju globalnim tržištem dronova za civilnu upotrebu, što izaziva zabrinutost u zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država (SAD), gde je Federalna komisija za komunikacije zabranila nove modele stranih dronova.

Bezbednosne restrikcije u Pekingu su često strože nego u drugim delovima Kine.

Kina je ranije ograničila vozačima automobila marke Tesla da parkiraju svoja vozila u određenim vladinim objektima, uključujući i aerodrome, zbog sumnje da su u automobile instalirane kamere koje služe za špijunažu.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaDOK NAFTNI ŠOK TRESE SVET ZBOG RATA U IRANU, SI ĐINPING TRLJA RUKE! Evo kako se kineska energetska tvrđava gradila godinama da izdrži upravo ovu vrstu krize
Kina nafta rafinerija
PlanetaOTKRIVENO ŠTA SE NALAZI NA BRODU NA KOJI SU UPALI AMERIČKI MARINCI: Plovio pod iranskom zastavom, a stigao iz KINE? Teheran traži hitno oslobađanje (VIDEO)
Turska
PlanetaDOK SVET GLEDA U ORMUSKI MOREUZ, KINA BLOKIRA VAŽNU POMORSKU RUTU! Satelitski snimci koje je dobio Rojters razotkrili dramatičan potez Pekinga (VIDEO)
Skarboro greben
Planeta"TREĆI SVETSKI RAT JE POČEO I DALEKO JE GORI OD PRETHODNA DVA ZBOG OVOGA" Dramatične prognoze o globalnom sukobu: Posledice će bile nesagledive!
3003569-shutterstock711004456-edit.jpg