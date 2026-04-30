U NEMAČKOJ PALA "RUSKA KRTICA": Špijun snimao fabrike dronova i vrbovao ljude za sabotaže!
U Nemačkoj je uhapšen državljanin Kazahstana osumnjičen da je obaveštajnoj službi Rusije davao informacije o mogućim metama sabotaže u vojnoj industriji.
Kancelarija saveznog tužioca je saopštila da je Sergej K. priveden u utorak i da je stalni kontakt sa ruskom obaveštajnom službom održavao bar od maja 2025. godine prenoseći informacije o vojnim kompanijama, uključujući one koje razvijaju dronove i robote.
Osumnjičeni je nudio i da regrutuje članove za grupu za špijunažu i sabotažu.
Vlasti Nemačke i drugih država EU i NATO su u povišenoj pripravnosti od početka rata Ukrajine i Rusije u februaru 2022. godine.
Zapadni zvaničnici tvrde da su Rusija i njeni pomagače od tada organizovali desetine napada: podmetanja požara, sabotaža, sajber napada, špijunaže.
