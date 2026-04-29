ŠOKANTAN POTEZ BELE KUĆE: Amerikanci dobijaju pasoše sa Trampovim likom! Društvene mreže se usijale, pljušte optužbe za autokratiju! (FOTO)
Sjedinjene Američke Države će izdati ograničeno izdanje pasoša sa likom predsednika Donalda Trampa na dokumentu povodom 250. godišnjice zemlje, saopštila je Bela kuća u utorak.
Specijalni dizajn biće ponuđen kao podrazumevana opcija u Vašingtonu dok traju zalihe, objavili su američki mediji, pozivajući se na Stejt department, dok će standardni dizajn ostati dostupan onlajn i drugde u zemlji.
Tokom svog drugog mandata, Tramp je stalno isticao važnost istaknutog prikazivanja svog imena i lika.
Inicijative uključuju "Trampovu zlatnu karticu" koja nudi boravak u zamenu za isplatu od milion dolara, dok se njegov portret pojavljuje i na godišnjoj propusnici za nacionalne parkove SAD.
Njegov potpis će se takođe pojaviti na novčanicama američkog dolara - prvi put za aktuelnog predsednika - a nadgledao je i preimenovanje Centra Džon F. Kenedi u Centar Tramp Kenedi.
Slika u pasošu je zasnovana na zvaničnom portretu Trampa za njegov drugi mandat. Plan je izazvao kritike i ismevanje na društvenim mrežama, a neki korisnici su ga uporedili sa praksama povezanim sa autoritarnim liderima.
