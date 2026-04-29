Sjedinjene Američke Države će izdati ograničeno izdanje pasoša sa likom predsednika Donalda Trampa na dokumentu povodom 250. godišnjice zemlje, saopštila je Bela kuća u utorak.

Specijalni dizajn biće ponuđen kao podrazumevana opcija u Vašingtonu dok traju zalihe, objavili su američki mediji, pozivajući se na Stejt department, dok će standardni dizajn ostati dostupan onlajn i drugde u zemlji.

Tokom svog drugog mandata, Tramp je stalno isticao važnost istaknutog prikazivanja svog imena i lika.

Inicijative uključuju "Trampovu zlatnu karticu" koja nudi boravak u zamenu za isplatu od milion dolara, dok se njegov portret pojavljuje i na godišnjoj propusnici za nacionalne parkove SAD.

Njegov potpis će se takođe pojaviti na novčanicama američkog dolara - prvi put za aktuelnog predsednika - a nadgledao je i preimenovanje Centra Džon F. Kenedi u Centar Tramp Kenedi.

Slika u pasošu je zasnovana na zvaničnom portretu Trampa za njegov drugi mandat. Plan je izazvao kritike i ismevanje na društvenim mrežama, a neki korisnici su ga uporedili sa praksama povezanim sa autoritarnim liderima.