Američki predsednik Donald Tramp našao se ponovo u centru pažnje tokom državne posete britanskog kralja Čarlsa Trećeg Sjedinjenim Državama, nakon jednog zapaženog trenutka koji su zabeležile kamere.

Nakon rukovanja sa kraljem, dok su Donald Trump, prva dama SAD Melanija Tramp i kraljevski par zajedno koračali ka Vašingtonskom spomeniku, predsednikova ruka se spustila niz leđa njegove supruge sve do zadnjice.

U jednom trenutku, kako su zabeležili fotografi i snimatelji, činilo se da je shvatio situaciju, nakon čega je brzo povukao ruku i potom je premestio oko njenog struka.

Snimak ovog trenutka ubrzo je privukao pažnju javnosti i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.