Muž tragično stradale bivše misice izneo je jezivu tvrdnju istražiteljima – priznao je da je pokušao da podoji njihovu bebu na beživotnom telu svoje supruge, nedugo nakon što ju je, kako se sumnja, usmrtila njegova "ljubomorna" majka.

Pokrenuta je opsežna policijska potraga za Erikom Marijom Hererom (63), nakon što je na uznemirujućem video-snimku zabeleženo kako prilazi Karolini Flores Gomez (27) naoružana pištoljem, prenosi Sun.

Karolina, nekadašnja Mis Teen Universe, svirepo je ubijena 15. aprila hicima u lice, vrat i glavu. Tužilaštvo je njenu svekrvu označilo kao glavnu osumnjičenu za ovo ubistvo.

Zločin se dogodio kasno uveče u elitnoj četvrti u Meksiko Sitiju. Svekrva se nakon pucnjave dala u beg i policija i dalje traga za njom.

Bizaran potez supruga nakon ubistva

Prema rečima lokalnog novinara iz crne hronike, Karolinin suprug Alehandro izjavio je da nije odmah prijavio zločin jer je želeo da nahrani bebu.

Njegovo objašnjenje zapanjilo je javnost: tvrdi da je bebu pokušao da stavi na grudi preminule majke kako bi je podojio – onako kako je to Karolina inače činila u to vreme. Nakon toga je bebu okupao, a tek onda pozvao svoje advokate.

Policiju je obavestio tek narednog dana, pravdajući svoje odlaganje strahom da bi socijalne službe mogle da mu oduzmu dete. Alehandro trenutno nije uhapšen, ali se nalazi pod istragom zbog neprijavljivanja ubistva sopstvene supruge.

Dao je majci vremena da pobegne?

Karolinina majka, Rejna Gomez Molina, iznela je teške optužbe na račun svog zeta.

Ona tvrdi da je Alehandro namerno zadržao telo u kući i odlagao poziv policiji kako bi svojoj majci obezbedio dovoljno vremena da pobegne. Istražitelji za sada nisu zvanično potvrdili ove navode.

Uznemirujući snimak sa sigurnosnih kamera na dan ubistva prikazuje Karolinu, obučenu u beli bademantil, kako odlazi ka zadnjem delu kuće. Lokalni mediji prenose da je krenula kako bi svekrvi donela vodu. Herera je potom u tišini prati, nakon čega se prostorijom lome vrisci i odjeci pucnjeva.

"Ti si moj, a ona te je ukrala"

Nekoliko sekundi nakon pucnjave, u kadar ulazi Alehandro držeći bebu u naručju.

- Šta je to bilo? - pita on majku na španskom jeziku.

Na snimku se čuje i glas nepoznate osobe koja viče: "Šta si uradila, jesi li luda?"

- Ništa, naljutila me je - hladnokrvno odgovara njegova majka.

- Šta nije u redu sa tobom? Ona je moja žena - mirno uzvraća Alehandro.

Njegova majka mu tada odgovara jezivim rečima: "Ti si moj, a ona te je ukrala".

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć!

Karolinin bliski prijatelj otkrio je za španski portal Debate da je svekrva počela psihički da zlostavlja žrtvu otkako je zatrudnela.

Prijatelj tvrdi da je Karolina osećala da je Herera "nikada nije volela", a da se situacija drastično pogoršala tokom trudnoće.

Još jedan motiv za zločin?

Pored posesivne ljubomore, spekuliše se da bi motiv zločina moglo biti i višemilionsko nasledstvo, budući da je Karolina nedavno dobila veliku svotu novca nakon očeve smrti.

Ovaj tragični događaj duboko je potresao meksičku javnost i tokom vikenda izazvao talas protesta širom Donje Kalifornije.