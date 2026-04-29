Napad nožem u severnom Londonu proglašen je terorističkim činom, nakon što je osumnjičeni muškarac sa istorijom nasilja i mentalnih problema izbo dvojicu Jevreja u naselju Golders Grin.

Komesar londonske policije Mark Rouli izjavio je da su policajci koji su reagovali verovali da napadač ima bombu kada su ga suočili i upotrebili elektrošoker da ga savladaju. Dvojica povređenih, starosti 76 i 34 godine, nalaze se u stabilnom stanju nakon napada u ulici Hajfild avenija.

Šef britanske protivterorističke policije Lorens Tejlor potvrdio je da je incident formalno klasifikovan kao terorizam i da se istražuje mogućnost da je napad bio usmeren na jevrejsku zajednicu u Londonu.

Kako piše Independent, snimci koji kruže internetom, a čija autentičnost nije zvanično potvrđena, navodno prikazuju muškarca kako stavlja kipu na autobuskoj stanici pre nego što ga napadač napada, što dodatno podstiče sumnje na antisemitski motiv.

Prema rečima Roulija, policajci su pokazali "izuzetnu hrabrost“ jer su, iako nenaoružani, savladali napadača za koga su verovali da predstavlja neposrednu terorističku pretnju.