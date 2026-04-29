Napad nožem u severnom Londonu proglašen je terorističkim činom, nakon što je osumnjičeni muškarac sa istorijom nasilja i mentalnih problema izbo dvojicu Jevreja u naselju Golders Grin

Komesar londonske policije Mark Rouli izjavio je da su policajci koji su reagovali verovali da napadač ima bombu kada su ga suočili i upotrebili elektrošoker da ga savladaju. Dvojica povređenih, starosti 76 i 34 godine, nalaze se u stabilnom stanju nakon napada u ulici Hajfild avenija.

Šef britanske protivterorističke policije Lorens Tejlor potvrdio je da je incident formalno klasifikovan kao terorizam i da se istražuje mogućnost da je napad bio usmeren na jevrejsku zajednicu u Londonu.

Kako piše Independent, snimci koji kruže internetom, a čija autentičnost nije zvanično potvrđena, navodno prikazuju muškarca kako stavlja kipu na autobuskoj stanici pre nego što ga napadač napada, što dodatno podstiče sumnje na antisemitski motiv.

Prema rečima Roulija, policajci su pokazali "izuzetnu hrabrost“ jer su, iako nenaoružani, savladali napadača za koga su verovali da predstavlja neposrednu terorističku pretnju.

Britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud obećala je da će vlada učiniti "sve što je moguće" kako bi zaštitila jevrejsku zajednicu, dok je zakazan hitan sastanak kriznog tela KOBRA (COBRA).

(Kurir.rs/Independent/P.V.)

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) ŠOKANTAN SNIMAK UBISTVA: Svekrva presudila snaji misici, a ono što je muž uradio sa njenim telom zgadiće vam život! (FOTO/VIDEO)
Karolina Flores Gomez (2).jpg
PlanetaTRUDNU RADNICU UBIO MOTORNOM TESTEROM! Nakon svirepog zločina uradio je nešto nezamislivo - sada ga je stigla kazna
Rumunija.jpg
Planeta"TETKA, DA LI TO UBIJAŠ MIŠA?" Deca iz kreveta slušala kako im KOLJE MAJKU zbog ZETA! Ono što je muž uradio nakon monstruoznog zločina ostavlja bez reči (FOTO)
collage.jpg
PlanetaZVALI SU GA "VUKODLAK", KOZA NOSTRU JE VODIO IZ ZATVORA DO SMRTI! On je najkrvoločniji mafijaški bos, naručivao je masakre koji su ŠOKIRALI SVET
profimedia-1079630998.jpg