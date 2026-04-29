Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će zadržati pomorsku blokadu Irana sve dok ta zemlja ne pristane na sporazum koji odgovara američkim zahtevima vezanim uz iranski nuklearni program.

Tramp je time odbacio iranski predlog da se najpre otvori Ormuski moreuz i ukine blokada, a da se nuklearni pregovori odlože za kasnije. Prema izvorima upoznatim sa situacijom, američka Centralna komanda (CENTCOM) pripremila je plan za "kratki i snažan" talas udara na Iran kako bi se prekinuo zastoj u pregovorima.

Nakon takvih udara, koji bi verovatno uključivali ciljeve povezane sa infrastrukturom, SAD bi pokušao da prisili iranske vlasti da se vrate za pregovarački sto i pokažu veću fleksibilnost.

Tramp je za Aksios rekao da blokadu smatra "donekle efikasnijom od bombardovanja", a izvori navode da još nije izdao naređenje za vojnu akciju. Na društvenim mrežama objavio je i mim generisan veštačkom inteligencijom na kojem drži oružje te poručuje Iranu: "NO MORE MR. NICE GUY" (više nema "gospodina prijatnog").

Odbio da govori o konkretnim vojnim planovima

Za sada blokadu vidi kao glavni instrument pritiska, ali bi razmotrio i vojnu akciju ako Iran ne popusti, tvrde izvori. U telefonskom razgovoru za Aksios, koji je trajao oko 15 minuta, odbio je da govori o konkretnim vojnim planovima.

"Blokada je donekle efikasnija od bombardovanja. Guše se kao preždrana svinja. I biće im još gore. Ne smeju imati nuklearno oružje", poručio je Tramp. Dodao je da Iran želi da postigne dogovor kako bi se blokada ukinula.

"Oni žele nagodbu. Ne žele da nastavim s blokadom. Ja ne želim da ukinem blokadu, jer ne želim da imaju nuklearno oružje", napomenuo je.