TERORISTA KRENUO NOŽEM NA LONDONSKE POLICAJCE, PA GA IŠUTIRALI U GLAVU: Ovo je trenutak kada je pao muškarac koji je izbo Jevreje (VIDEO)
Prolaznici su zabeležili trenutak kada je britanska policija uhvatila teroristu koji je nožem izbo Jevreje u severnom Londonu.
Portal politicsUK objavio je na svom X nalogu momenat u kojem nenaoružani policajci hapse teroristu, šutirajući ga dok je na zemlji.
Kako piše britanski Telegraf, žrtve su Efraim Mirvis, vrhovni rabin obližnje sinagoge, Nahman Moše Ben Haj Sara i Moše Ben Bajla.
Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (HAYI), islamistička grupa za koju se veruje da ima veze sa Iranom, preuzela je odgovornost za dvostruko ubadanje na Telegramu.
Militantna grupa je preuzela odgovornost za niz antisemitskih napada u proteklom mesecu, uključujući bombaški napad na četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju jevrejskoj dobrotvornoj organizaciji u Golders Grinu.
