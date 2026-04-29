Prolaznici su zabeležili trenutak kada je britanska policija uhvatila teroristu koji je nožem izbo Jevreje u severnom Londonu.

Portal politicsUK objavio je na svom X nalogu momenat u kojem nenaoružani policajci hapse teroristu, šutirajući ga dok je na zemlji.

Kako piše britanski Telegraf, žrtve su Efraim Mirvis, vrhovni rabin obližnje sinagoge, Nahman Moše Ben Haj Sara i Moše Ben Bajla.

Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (HAYI), islamistička grupa za koju se veruje da ima veze sa Iranom, preuzela je odgovornost za dvostruko ubadanje na Telegramu.