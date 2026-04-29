Evropa gubi skoro 500 miliona evra dnevno zbog toga što rat na Bliskom istoku uvećava cene fosilnih goriva, izjavila je danas u Evropskom parlamentu u Strazburu predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Za samo 60 dana sukoba naš račun za uvoz fosilnih goriva povećan je više od 27 milijardi evra, bez ijednog grama dodatne energije“, rekla je Fon der Lajen, prenosi Politiko.

U utorak je Vol strit žurnal objavio da je američki predsednik Donald Tramp naložio vladi da se pripremi za dugotrajnu blokadu Irana, čime se rizikuju dalji poremećaji tokova nafte i gasa kroz Ormuski moreuz.

Ursula fon der Lajen na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

Fon der Lajen je rat predstavila kao dodatni dokaz da bi EU trebalo da ubrza prelazak sa uvoza fosilnih goriva.

"Put je očigledan. Moramo smanjiti prekomernu zavisnost od uvoznih fosilnih goriva i povećati snabdevanje domaćom, pristupačnom čistom energijom. Od obnovljivih izvora do nuklearne energije, uz puno poštovanje tehnološke neutralnosti“, rekla je predsednica EK.

Navela je da će Komisija do leta predstaviti Akcioni plan za elektrifikaciju, uključujući ambiciozan cilj na nivou cele EU, i pozvala na bližu koordinaciju u vezi sa rezervama dizela i mlaznog goriva, oslobađanjem zaliha nafte i povećanom proizvodnjom rafinerija.