Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je večeras da je Ukrajina vojno poražena!

Veoma interesantna stvar dogodila se tokom današnjeg Trampovog razgovora sa novinarima i, zapravo, nije jasno do kraja jasno šta je predsednik SAD hteo da kaže. Ili je bio vrlo jasan.

Sve se odigralo nakon 90-minutnog razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji mu je rekao da bi moglo da dođe do primirja sa Ukrajinom.

Sve je počelo pitanjem novinarke CNN

Na pitanje novinarke koji će se rat pre završiti: rat Amerike sa Iranom ili Rusije sa Ukrajinom, Tramp se okrenuo ka podređenima i rekao -"ovo je pitanje CNN lažnih vesti", pa odgovorio:

"Razgovarali smo više o ratu u Ukrajini. Rekao je da želi da bude od pomoći. Odgovorio sam mu: Ali pre nego što ti meni pomogneš, hajde da ja okončam tvoj rat! Imali smo dobar razgovor. Mislim da je bio spreman za dogovor pre izvesnog vremena, ali da mu neki nisu otežali, ali da, pričali smo više o Ukrajini".

Novinarka je, zatim, postavila isto pitanje.

"To je interesantno pitanje, jer dolazi od vas. Ne znam. Možda (se završe) u sličnom vremenskom okviru".

"Ukrajina poražena, potopljeno 159 brodova"

Onda je dodao:

"Ukrajina je vojno poražena. To nećete znati ako čitate lažne vesti".

U istom dahu, Tramp nastavlja da priča, ali očigledno o Iranu.

"Znate, imali su 159 brodova, svaki im je pod vodom. Obično, to se smatra dobrim, zar ne? Bilo bi im teško da se pomorski vrate. Što se tiče vojne avijacije, svaki avion im je oboren ili onesposobljen. Imaju projektile - 82 odsto im je otišlo. Imaju dronove - većinu su izgubili, imaju fabrike - većina nije u funkciji..."

Predsednik Amerike je dodao da se iranska ekonomija urušava.

"Novac im je bezvredan postao. Imaju nivo inflacije koji niko nikada ranije nije video. Nisam siguran da im ide dobro. Ali, ako čitate Njujork tajms, mislite, ide im sjajno, jer to su lažne vesti. Ako gledate CNN, vi, vi ste pokrivali rat vrlo dobro. Ako nemaju mornaricu, vazduhoplovstvo... nemaju PVO... znamo da su neku laganu artiljeriju postavili tokom prekida vatre, ali ćemo im to rasturiti u prvih 15 minuta...", istakao je Tramp.