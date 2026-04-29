Predsednik SAD Donald Tramp primio je danas astronaute misije Artemis II u Beloj kući, ali veću pažnju od samog prijema ljudi koji su otišli najdalje od Zemlje u istoriji privukla je Trampova najava da će obelodaniti određene informacije o NLO.

"Pustićemo u javnost informacija koliko možemo o NLO, u skorijoj budućnosti... iz određenog razloga, a mislim da je to samo razlog taj da su ljudi dugo razmišljali o tome - narod hoće da čuje o neidentifikovanim letećim objektima.

Donald Tramp ugostio je u Beloj kući astronaute misije Artemis II

Mislim da će određene stvari biti interesantne. Da, razgovarao sam sa ljudima... još u mom prvom mandatu. Pričao sam sa pilotima, to su vrlo čvrste osobe. Rekli su mi: videli smo stvari u koje nećete verovati!"