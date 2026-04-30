Slušaj vest

Ukrajinski dronovi su pogodili fabriku eksploziva u ruskoj Nižnjenovgorodskoj oblasti, tokom noći 30. aprila čule su se eksplozije, preneli su kanali na društvenim mrežama.

U gradu Dzeržinsk, u Nižnjenovgorodskoj oblasti, fabriku eksploziva „Sverdlov“ pogodili su ukrajinski dronovi, objavio je nezavisni ruski Telegram kanal Astra, pozivajući se na lokalne stanovnike.

Ova državna fabrika predstavlja važan deo ruskog odbrambenog sektora, proizvodeći municiju, eksplozive i industrijske hemikalije za rat protiv Ukrajine. Dzeržinsk se nalazi oko 770 kilometara od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom.

U međuvremenu, serija eksplozija čula se i u Novgorodskoj oblasti, gde su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane, preneo je nezavisni Telegram kanal Exilenova Plus. Ove tvrdnje nije bilo moguće odmah nezavisno potvrditi, navodi Kijev independent.

Ukrajina redovno gađa vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama, u pokušaju da oslabi sposobnost Moskve da nastavi rat protiv Ukrajine.

Ukrajinski dronovi su pogodili i rafineriju nafte u južnom ruskom gradu Tuapse, u Krasnodarskom kraju, u trećem razornom napadu dronovima, saopštio je Generalštab 28. aprila, dodatno produživši veliki požar koji besni već drugu nedelju.

Tuapse je poslednjih nedelja bio izložen pojačanim napadima, uključujući udare na tamošnju rafineriju 20. i 16. aprila, nakon kojih su višednevni požari zahvatili ovaj ruski grad.