Slušaj vest

Snimak iz savezne države Odiša, na kojem 52-godišnji Džitu Mundanosi kostur u banku, postao je viralan i izazvao ogorčenje javnosti. On tvrdi da je to učinio iz frustracije jer više puta nije uspeo da pristupi novcu pošto nije imao zvaničan dokaz o smrti.

Ministar: Preduzećemo mere protiv upravnika filijale



Policija je navela da je Munda ekshumirao posmrtne ostatke kako bi ih doneo u banku. Banka je odbacila tvrdnje da je to od njega tražila, ističući da su od njega traženi samo zakonom propisani dokumenti. Dodali su da je incident posledica nepoznavanja procedura i da je novac u međuvremenu isplaćen zakonskim naslednicima.

Incident, koji se dogodio u okrugu Keondžhar u ponedeljak, privukao je nacionalnu pažnju, a mnogi su kritikovali lokalne vlasti i banku zbog nedostatka pomoći.

Ministar prihoda savezne države Odiša Sureš Pujari rekao je da je slučaj pod istragom i da će biti preduzete mere protiv upravnika filijale zbog njegovog navodnog postupanja. Lokalna uprava u Keondžharu izrazila je duboku zabrinutost, naglašavajući da su zaštita prava i dostojanstva građana prioritet.

Ako vlasnik računa ne odredi naslednika, porodica mora da priloži dokumente



Munda je za BBC Hindi ispričao da je sve počelo nakon smrti njegove 56-godišnje sestre Kalare ranije ove godine. Nekoliko meseci pre smrti prodala je stoku i u banku položila oko 19.300 rupija, što je približno 175 evra. Na snimku se vidi kako Munda nosi kostur umotan u vreću do banke i ostavlja ga ispred ulaza.

Nakon što je snimak izazvao reakcije, mnogi su ukazali na birokratske prepreke pri podizanju novca nakon smrti vlasnika računa, posebno kada nije imenovana osoba koja može preuzeti sredstva.

Drugi su istakli šire poteškoće s kojima se suočavaju ruralne porodice u snalaženju u bankarskom sistemu. U Indiji, ako vlasnik računa ne odredi naslednika, porodica mora da priloži dokumente poput umrlice i dokaza o nasledstvu pre nego što može da podigne novac, što može potrajati, naročito u udaljenim područjima gde je pristup dokumentima ograničen.

Banka potvrdila da je novac predat članovima porodice



Nakon reakcija javnosti, Indian Overseas Bank, koja upravlja Odisha Grameen Bankom u kojoj se incident dogodio, saopštila je da su navodi da su zaposleni tražili fizičko prisustvo preminule osobe netačni.

Naveli su da je Munda bio upoznat sa procedurom, ali je nije pratio. Banka tvrdi i da je prvi put došao u alkoholisanom stanju i remetio rad, a potom se vratio sa posmrtnim ostacima, opisujući situaciju kao uznemirujuću.

Upravnik filijale Sušant Kumar Seti naglasio je da je Munda isprva tvrdio da mu je sestra paralizovana i da ne može da dođe u banku, pa su zaposleni ponudili da je posete kod kuće. Kasnije je, tvrdi Seti, rekao da je umrla.

Seti je osporio i druge delove njegove priče, navodeći da Munda nije dolazio u filijalu u poslednja dva meseca i da su se drugi zakonski naslednici javili kako bi preuzeli novac, zbog čega su službenici zatražili potrebnu dokumentaciju.