Američki predsednik, Donald Tramp bi u četvrtak trebalo da dobije brifing o novim planovima za potencijalnu vojnu akciju u Iranuod strane komandanta CENTCOM-a, admirala Breda Kupera, rekla su za Axios dva izvora upućena u situaciju.

Ovaj brifing ukazuje na to da Tramp ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija, bilo da bi pokušao da probije zastoj u pregovorima ili da zada konačan udarac pre završetka rata.

CENTCOM je pripremio plan za „kratak i snažan“ talas udara na Iran - verovatno uključujući mete infrastrukture - u nadi da će se tako razbiti pregovarački zastoj, rekla su tri izvora.

Pit Hegset i Den Kejn Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Očekivanje je da bi se Iran nakon toga vratio za pregovarački sto, ali sa većom fleksibilnošću po pitanju nuklearnog programa.

Drugi plan koji bi takođe mogao da bude predstavljen Trampu fokusira se na preuzimanje dela Ormuskog moreuza kako bi se ponovo otvorio za komercijalni saobraćaj. Takva operacija bi mogla da uključi i kopnene snage, rekao je jedan izvor.

Još jedna opcija koja je ranije razmatrana i koja bi mogla da bude pomenuta na brifingu jeste operacija specijalnih snaga za zaplenu iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Tramp je u sredu za Axios rekao da na pomorsku blokadu Irana gleda kao na „nešto efikasniju meru od bombardovanja“. Dva izvora su za Axios navela da Tramp trenutno vidi blokadu kao glavno sredstvo pritiska, ali da bi razmotrio vojnu akciju ako Iran ne popusti.

Američki vojni planeri takođe razmatraju mogućnost da bi Iran mogao vojno da odgovori američkim snagama u regionu kao odmazdu za blokadu.

iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Predsedavajući Združenog generalštaba, general Dan Kejn, takođe se očekuje na brifingu, naveli su izvori.

General Bred Kuper je Trampu dao sličan brifing 26. februara, dva dana pre nego što su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana.