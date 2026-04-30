SILOVALI I UBILI DEVOJČICU, PA 40 GODINA ČUVALI GNUSNU TAJNU: Ovaj slučaj su smatrali nerešivim, sada su konačno "pala" hapšenja! Ovo je bilo KLJUČNO (VIDEO)
Do napretka je došlo zahvaljujući kriminalističkom podkastu koji je pomogao da se rasvetle ključni detalji slučaja.
Tinejdžerka je silovana i ubijena 1982. godine, a slučaj je ostao nerešen decenijama. Sada, zahvaljujući modernoj DNK tehnologiji i novim tragovima, uhapšena su četiri muškarca.
Telo devojčice pronađeno u šumi
Telo Roksane Šarp pronađeno je 12. februara 1982. godine u šumovitom području oko pedeset kilometara severno od Nju Orleansa. Forenzičkom istragom utvrđeno je da je šesnaestogodišnjakinja silovana, ubijena, a njeno telo potom bačeno.
Zbog nedostatka fizičkih dokaza i nevoljnosti svedoka da sarađuju, zločin je ostao nerešen više od 40 godina.
Međutim, policija nije odustala od slučaja. Policijska kancelarija države Luizijane u Kovingtonu preuzela je istragu 2023. godine i ponovo analizirala fizičke dokaze prikupljene pre nekoliko decenija. Dokazi su poslati na napredno testiranje DNK, a istražitelji su ponovo ispitali potencijalne osumnjičene i svedoke.
Podkast bio ključan
Prošle godine, policija je takođe pokrenula seriju podkasta od šest epizoda pod nazivom "Ko je ubio Roksanu?" u saradnji sa Northshore Media Group.
Kombinacija moderne tehnologije i novih informacija dobijenih popularnošću podkasta dovela je do konačnog proboja.
Prekjuče je objavljeno da su četiri muškarca optužena za ubistva: Peri Vejn Tejlor (64), Darel Din Spel (64), Karlos Kuper (64) i Bili Vilijams mlađi (62).
- Ova hapšenja podvlače našu kontinuiranu posvećenost traženju pravde, bez obzira na vreme koje je prošlo. Zahvaljujući napretku u istražnim tehnikama i snažnoj saradnji između agencija, slučajevi koji su nekada smatrani nerešivim sada se mogu zatvoriti - saopštila je državna policija Luizijane.
"Mislili smo da nikoga nije briga..."
Voditelj podkasta Čarls Daudi izrazio je zadovoljstvo što je doveo do ovog ishoda.
- Kada smo pokrenuli podkast, mislili smo da nikoga zapravo nije briga, ali se brzo ispostavilo da smo pogrešili. Mnogo ljudi koji su poznavali Roksanu, sećali je se i bili njeni prijatelji, javilo se - rekao je za Asošijejted pres.
Portparol državne policije Mark Gremilion potvrdio je da je podkast odigrao ključnu ulogu u rešavanju slučaja.
- Bila je to ogromna pomoć u prenošenju poruke javnosti i navođenju svedoka da se jave - rekao je.
(Kurir.rs/Index/Unilad)