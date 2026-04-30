Slušaj vest

Do napretka je došlo zahvaljujući kriminalističkom podkastu koji je pomogao da se rasvetle ključni detalji slučaja.

Tinejdžerka je silovana i ubijena 1982. godine, a slučaj je ostao nerešen decenijama. Sada, zahvaljujući modernoj DNK tehnologiji i novim tragovima, uhapšena su četiri muškarca.

Telo devojčice pronađeno u šumi

Telo Roksane Šarp pronađeno je 12. februara 1982. godine u šumovitom području oko pedeset kilometara severno od Nju Orleansa. Forenzičkom istragom utvrđeno je da je šesnaestogodišnjakinja silovana, ubijena, a njeno telo potom bačeno.

Zbog nedostatka fizičkih dokaza i nevoljnosti svedoka da sarađuju, zločin je ostao nerešen više od 40 godina.

Darel Din Spel, jedan od osumnjičenih za ubistvo Foto: Montgomery County Sheriff's Office

Međutim, policija nije odustala od slučaja. Policijska kancelarija države Luizijane u Kovingtonu preuzela je istragu 2023. godine i ponovo analizirala fizičke dokaze prikupljene pre nekoliko decenija. Dokazi su poslati na napredno testiranje DNK, a istražitelji su ponovo ispitali potencijalne osumnjičene i svedoke.

Podkast bio ključan

Prošle godine, policija je takođe pokrenula seriju podkasta od šest epizoda pod nazivom "Ko je ubio Roksanu?" u saradnji sa Northshore Media Group.

Kombinacija moderne tehnologije i novih informacija dobijenih popularnošću podkasta dovela je do konačnog proboja.

Prekjuče je objavljeno da su četiri muškarca optužena za ubistva: Peri Vejn Tejlor (64), Darel Din Spel (64), Karlos Kuper (64) i Bili Vilijams mlađi (62).

- Ova hapšenja podvlače našu kontinuiranu posvećenost traženju pravde, bez obzira na vreme koje je prošlo. Zahvaljujući napretku u istražnim tehnikama i snažnoj saradnji između agencija, slučajevi koji su nekada smatrani nerešivim sada se mogu zatvoriti - saopštila je državna policija Luizijane.

"Mislili smo da nikoga nije briga..."

Voditelj podkasta Čarls Daudi izrazio je zadovoljstvo što je doveo do ovog ishoda.

- Kada smo pokrenuli podkast, mislili smo da nikoga zapravo nije briga, ali se brzo ispostavilo da smo pogrešili. Mnogo ljudi koji su poznavali Roksanu, sećali je se i bili njeni prijatelji, javilo se - rekao je za Asošijejted pres.

Portparol državne policije Mark Gremilion potvrdio je da je podkast odigrao ključnu ulogu u rešavanju slučaja.

- Bila je to ogromna pomoć u prenošenju poruke javnosti i navođenju svedoka da se jave - rekao je.