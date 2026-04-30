Slušaj vest

On tvrdi da je tehnološki napredak učinio tradicionalne vojne operacije gotovo nemogućim.

- Zbog naučnog i tehnološkog napretka, postalo je nemoguće, bez obzira na to šta drugi govore, izvršavati zadatke na operativnom nivou - rekao je Zalužni. Objasnio je da operativni učinak ne uključuje bitke za pojedinačne kuće ili gradove koje traju godinu dana.

- Operativni učinak znači postizanje rezultata velikih razmera u kratkom vremenskom periodu, napredovanje 150, 200, čak i 250 kilometara. Danas to više nije moguće. Zbog tehnološkog razvoja, takvi ishodi su praktično nedostižni - rekao je Zalužni.

Valerij Zalužni Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Svako ko se pojavi biva otkriven i napadnut"

General je napomenuo da se i ruska strana, koja takođe nije u stanju da formira snage za odlučne udare, suočava sa istim problemima.

- Ista ograničenja važe i za Rusiju. Oni ne mogu da koncentrišu snage ili formiraju odlučnu udarnu grupu sposobnu za brze, duboke prodore. Tehnički, to više nije izvodljivo. Bojno polje je postalo "transparentno". Svako ko se pojavi biva otkriven i napadnut - rekao je Zalužni, misleći na izviđačke i borbene dronove, koji su sveprisutni u ratu u Ukrajini.

On je opisao situaciju na frontu kao zastoj u kojem tradicionalni sukobi na frontu gube značaj u poređenju sa onim što se dešava u dubini teritorije.

Zona smrti ključna u Ukrajini

- Rat je dospeo u neku vrstu ćorsokaka, i to za obe strane. Ono što se dešava na frontu je važno, ali nije odlučujuće. Ono što se dešava van takozvane zone smrti, širom šire dubine zemlje, sve do zapadnih granica, je važnije - naglasio je Valerij Zalužni.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Podsećanja radi, takozvana "zona smrti" odnosi se na zonu od oko 30-50 kilometara od linije fronta, kojom patrolira toliko izviđačkih i borbenih dronova sa obe strane da vojnici praktično ne mogu da uđu u nju, a da ne budu napadnuti. Upravo je ta "zona smrti" dovela do stagnacije u rusko-ukrajinskom ratu zbog prezasićenosti dronovima.

U toku tehnološka revolucija, pravila igre se menjaju

Bivši vrhovni komandant ukrajinske vojske smatra da se svet nalazi usred tehnološke revolucije koju predvodi veštačka inteligencija, koja će potpuno promeniti globalni poredak.

- Svedoci smo tehnološke revolucije velikih razmera, prvenstveno vođene usponom veštačke inteligencije. To je ključni faktor koji će promeniti pravila igre - rekao je Zalužni. Takođe je upozorio na pojavu opasnih ideologija povezanih sa tehnološkim gigantima.

Ko upravlja tehnološkim skokom upravljaće svetskim poretkom

- Pojavljuju se potencijalno opasne ideje. Mnogi su upoznati sa Ilonom Maskom i diskusijama o takozvanom tehnofašizmu. Ovo ukazuje na moguću budućnost u kojoj mali broj izuzetno moćnih tehnoloških kompanija vrši prekomernu kontrolu nad globalnim sistemima - rekao je Zalužni.

Dodao je da bi u budućnosti samo nekoliko moćnih privatnih aktera moglo da nametne red u tehnološki naprednom okruženju.

- Budući svetski poredak će u velikoj meri zavisiti od toga kako države i društva upravljaju ovim tehnološkim skokom - zaključio je Zalužni.