OVO JE MONSTRUM KOJI JE UBIO MALU ANJU (11): Aleksandar je pozvao u auto, pa je ZADAVIO i sakrio telo! "Radio je sa decom, svi smo u ŠOKU" (FOTO)
Aleksandar je, prema navodima prijatelja, ranije patrolirao ulicama kao deo dobrovoljne patrole i radio na patriotskom obrazovanju tinejdžera.
Kolege šokirane, svi se ograđuju od ubice devojčice
Vest o njegovom hapšenju zbog ubistva devojčice šokirala je njegove bivše kolege.
- Ne mogu da shvatim sve ove informacije. Radio je sa decom, a onda je uradio ovo - rekla je Marija, koja je ranije radila sa njim.
Pre oko pet godina, Malinovski je vodio ogranak Kozačkog omladinskog saveza, sve dok nije prešao na bolje plaćeno radno mesto u drugoj oblasti.
Savez je pojasnio da je on bio na čelu okružnog ogranka od novembra 2019. do maja 2021. Nakon odlaska, nije učestvovao u aktivnostima Kozaka i od tada nema nikakvu vezu sa njima. Organizacija se ogradila od njega.
Poznato je da je Malinovski zasnovao porodicu pre četiri godine i objavljivao je brojne fotografije sa suprugom na društvenim mrežama. Sudeći po tim fotografijama, često su putovali. Među njegovim praćenjima isticale su se javne stranice posvećene mangi i animeu. Pravio je i autoportrete u tom stilu.
Nije poznavao dete koje je ubio, zadavio je u kolima
Devojčicu Anju koju je ubio navodno nije poznavao od ranije. Prema izvorima iz istrage, Aleksandar je živeo u susednom selu, udaljenom nekoliko kilometara od Anjinog.
Nju je upoznao 24. aprila na ulici u njenom selu Strelka, a onda ju je, kako se sumnja, ubacio u automobil i odvezao u susedno selo Beli. Tokom vožnje ju je zadavio, a potom sakrio telo pored vode.
Motivi napada nisu saopšteni, ali je Aleksandar, prema navodima, tokom ispitivanja priznao krivicu.
Podsetimo, devojčica je u petak došla iz škole i oko 16 časova je pitala roditelje da izađe napolje sa drugarima. Kako je završila sve obaveze oko škole, roditelji su je pustili. Međutim, devojčica se nije vratila u dogovoreno vreme, pa su roditelji izašli da je traže. Kada je pao mrak, uznemireni su pozvali policiju.
Oko 700 policajaca, spasilaca i volontera učestvovalo je u višednevnoj potrazi koja se proširila na gotovo 2.000 kvadratnih kilometara. Nažalost, juče je telo devojčice pronađeno kod lokalnog jezera u blizini sela Beli.
Aleksandar se tereti za ubistvo maloletnog lica koje se nalazilo u bespomoćnom stanju i otmicu i preti mu doživotna.
