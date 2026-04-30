Slušaj vest

Aleksandar je, prema navodima prijatelja, ranije patrolirao ulicama kao deo dobrovoljne patrole i radio na patriotskom obrazovanju tinejdžera.

Kolege šokirane, svi se ograđuju od ubice devojčice

Vest o njegovom hapšenju zbog ubistva devojčice šokirala je njegove bivše kolege.

- Ne mogu da shvatim sve ove informacije. Radio je sa decom, a onda je uradio ovo - rekla je Marija, koja je ranije radila sa njim.

Ubijena devojčica Anja Foto: Društvene Mreže

Pre oko pet godina, Malinovski je vodio ogranak Kozačkog omladinskog saveza, sve dok nije prešao na bolje plaćeno radno mesto u drugoj oblasti.

Savez je pojasnio da je on bio na čelu okružnog ogranka od novembra 2019. do maja 2021. Nakon odlaska, nije učestvovao u aktivnostima Kozaka i od tada nema nikakvu vezu sa njima. Organizacija se ogradila od njega.

Poznato je da je Malinovski zasnovao porodicu pre četiri godine i objavljivao je brojne fotografije sa suprugom na društvenim mrežama. Sudeći po tim fotografijama, često su putovali. Među njegovim praćenjima isticale su se javne stranice posvećene mangi i animeu. Pravio je i autoportrete u tom stilu.

Nije poznavao dete koje je ubio, zadavio je u kolima

Devojčicu Anju koju je ubio navodno nije poznavao od ranije. Prema izvorima iz istrage, Aleksandar je živeo u susednom selu, udaljenom nekoliko kilometara od Anjinog.

Nju je upoznao 24. aprila na ulici u njenom selu Strelka, a onda ju je, kako se sumnja, ubacio u automobil i odvezao u susedno selo Beli. Tokom vožnje ju je zadavio, a potom sakrio telo pored vode.

Aleksandar Malinovski, osumnjičeni za ubistvo devojčice Foto: Društvene Mreže

Motivi napada nisu saopšteni, ali je Aleksandar, prema navodima, tokom ispitivanja priznao krivicu.

Podsetimo, devojčica je u petak došla iz škole i oko 16 časova je pitala roditelje da izađe napolje sa drugarima. Kako je završila sve obaveze oko škole, roditelji su je pustili. Međutim, devojčica se nije vratila u dogovoreno vreme, pa su roditelji izašli da je traže. Kada je pao mrak, uznemireni su pozvali policiju.

Oko 700 policajaca, spasilaca i volontera učestvovalo je u višednevnoj potrazi koja se proširila na gotovo 2.000 kvadratnih kilometara. Nažalost, juče je telo devojčice pronađeno kod lokalnog jezera u blizini sela Beli.

Aleksandar se tereti za ubistvo maloletnog lica koje se nalazilo u bespomoćnom stanju i otmicu i preti mu doživotna.