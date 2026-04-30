U operaciji su pogođena plovila koja pripadaju ruskoj floti u blizini Kerčkog moreuza. Kerčki most je ključna saobraćajna veza između kopnene Rusije i poluostrva Krim, koja služi kao glavni logistički pravac za snabdevanje ruskih snaga na južnom ratištu, zbog čega ga ruska mornarica i FSB neprestano čuvaju od diverzantskih napada.

- Sredstva i ljudstvo ukrajinske mornarice pogodili su plovila ruske flote u blizini Kerčkog moreuza u noći između 29. i 30. aprila 2026. godine - saopštila je mornarica.

U napadu su pogođeni patrolni brod Sobol, koji koristi ruska bezbednosna služba FSB, kao i protivdiverzantski brod Gračonok.

Ukrajinci su potvrdili da je među Rusima bilo mrtvih i ranjenih. Mornarica je objavila i snimak operacije na kojem se vidi trenutak kada projektili pogađaju ruske brodove u mraku nedaleko od Kerčkog moreuza.

Ovi brodovi su ključni resursi obalske straže FSB-a i ruske mornarice jer služe za čuvanje Kerčkog mosta i borbu protiv diverzantskih grupa. Njihovo uništavanje deo je šire strategije slabljenja ruskih pomorskih snaga.

- Ovo je još jedan primer efikasnog rada ukrajinske mornarice i sistemskog smanjenja neprijateljskih sposobnosti u Crnom moru - poručili su iz ukrajinske mornarice. Ovaj napad nastavlja niz uspešnih akcija protiv ruske Crnomorske flote.

Ukrajinske snage su 21. aprila i u noći 22. aprila izvele napade na ruski centar za pomorski saobraćaj i druge važne objekte. Ti udari bili su usmereni na ključnu infrastrukturu koju Rusija koristi za kontrolu plovidbe u Crnom moru.

Ukrajinska OSINT zajednica CyberBoroshno ranije je objavila analizu operacija koje su sredinom aprila izveli specijalci Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) i vojne obaveštajne službe.

Prema tim podacima, potvrđeni su pogoci pet brodova ruske Crnomorske flote u Sevastopoljskom zalivu.